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Де запрацював 4G інтернет в Україні: перелік міст в інфографіці

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4G інтернет в Україні: перелік міст де запрацював 4G
4G інтернет в Україні: перелік міст де запрацював 4G / 24 Канал

30 березня в Україні запустили швидкісний 4G інтернет. Одразу два найбільших мобільних оператори Vodafone та lifecell зробили доступним 4G для своїх абонентів.

24tv.ua підготував для дві інфографіки, в яких наочно продемонстровано, в яких містах України став доступний 4G інтернет.

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Так, Vodafone забезпечив швидкісним 4G інтернетом своїх абонентів у 28 українських містах.

В яких містах працює 4G від Vodafone

В яких містах працює 4G від Vodafone

Оператор lifecell запустив зв'язок 4G в усіх обласних центрах України, за винятком окупованих Донецька та Луганська. Окрім того, швидкісний інтернет з’явився у Сєвєродонецьку (Луганська область) і Краматорську (Донецька область).

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lifecell запустив зв'язок 4G

В яких містах працює 4G від lifecell

При цьому абонентам Київстару поки доведеться зачекати. В компанії пояснили, що наразі чекають отримання всієї необхідної дозвільної документації, а також проводить додаткові налаштування мережі. 4G від Київстар планують запустити до 10 квітня.

Що таке 4G? Це четверте покоління високошвидкісного мобільного Інтернету на базі технології LTE Advanced Pro, що забезпечує до 5 разів вищу швидкість завантаження, до 10 разів вищу швидкість передачі даних.

Теги: Техно Інтернет мобільні пристрої Мережа 4G Інфографіка
Джерело: 24 Канал
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