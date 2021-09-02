5 – 6 тисяч доларів, – Веніславський сказав, яку "пенсію" отримують судді Верховного Суду

До судової влади залишається дуже багато питань. Зокрема зважаючи на те, який рівень довічного утримання їм перераховують.

Про це сказав в ефірі програми Катерини Соляр "Перехресний допит" на 24 каналі депутат від "Слуги народу" і представник президента в Конституційному Суді Федір Веніславський. Він наголосив на тому, що судді отримують не пенсію, а довічне утримання.

Читайте також Судова реформа під загрозою: старі "клани" блокуватимуть зміни

Скільки "пенсії" отримують судді

Рівень такого утримання – дуже високий. Судді першої інстанції, як відзначив Веніславський, отримують 50 і більше тисяч гривень. Суддям Верховного Суду перераховують приблизно 150 тисяч гривень.

Приблизно 150 тисяч гривень, 5 – 6 тисяч доларів перерахунку. Виходить довічне утримання,

– зазначив Веніславський.

Він зауважив, що з самого початку була дуже правильна ідея. Мовляв, якщо суддям зробити нормальне матеріальне забезпечення і гарантії, то вони не братимуть хабарі, а ухвалюватимуть справедливі, неупереджені рішення.

Стимул для відновлення здорового глузду

Юрист та член Громадської ради доброчесності Роман Маселко наголосив, що зарплати суддів у десятки раз перевищують середні по Україні.

"На жаль, ми бачимо, що не завжди рівень матеріального забезпечення пропорційно залежний до корупційних спокус", – сказав представник президента у КСУ.

Щойно Вища рада правосуддя, як вважає депутат, почне карати недоброчесних суддів і робитиме це систематично, тоді буде стимул до відновлення здорового глузду в діяльності судової влади.

Гроші – для суддів: скільки отримують служителі Феміди