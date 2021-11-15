5 фактів про "Північний потік-2", які потрібно знати світу

В останні роки Україна не раз била на сполох і попереджала про небезпеки регіональній безпеці, пов’язані із побудовою газопроводу "Північний потік-2". У відповідь від Німеччини та загалом від Європи звучала порада не перейматися. Мовляв, ми не дамо цьому проєкту стати проблемою ні для вас, ні для Європи.

Нині на тлі нинішніх рекордних цін в енергетиці стало очевидно: обіцянки легко робити, але важко виконувати. Особливо, якщо до справи причетна Росія.

До теми Велика Британія закликала Євросоюз бойкотувати "Північний потік-2"

Попередження України не були почуті. Газопровід, чия головна мета була зробити Європу більш залежною від Росії, був побудований — коштом Європи, під проводом і щільним контролем російського "Газпрому".

"Північний потік-2" ще не сертифікований, але вже перетворився на проблему.

Європейський Союз розколотий, а Росія ще більш переконана у тому, що Європа є слабкою і корумпованою. Лобісти Москви по всьому світу проголошують, що з рекордними цінами на енергію "зелені ілюзії" заходу остаточно вмерли, а світ повертається до панування націй, які мають головне: нафту, газ та вугілля.

Тривалий час стратегія Москви в Європі складалася з трьох елементів: обдурювати, корумпувати, спокушати. Проєкт "Північний потік-2" включав у себе всі три сегменти. Він обдурював Європу, бо в цьому газопроводі нема економіки, а є тільки політика. Він корумпував Європу, заманюючи її колишніх лідерів на фінансово теплі місця та обіцяючи континенту ману небесну.

Важливо Нова влада у Німеччині може заморозити "Північний потік-2"

Тепер Росії потрібна сертифікація. Себто, настав момент спокушання. Мовляв, ви тільки сертифікуйте – і проблеми енергопостачання зникнуть. Звичайно, це все одно що вірити, ніби ще одна пляшка горілки вирішить проблему алкогольної залежності. Сподіваюся, Європа не втратить тверезості.

П'ять базових фактів, які треба знати про цей газопровід:

По-перше, він не дасть Європі більше газу, але без сумніву дасть "Газпрому" ще більший вплив.

По-друге, пройдуть десятиліття, поки інвестиції, вкладені у цей проєкт, повернуться. Однак це не грає жодної ролі — "Північний потік-2" не про економіку, а про домінування Росії на європейському ринку.

По-третє, "Північний потік-2" в його нинішньому форматі остаточно виводить з гри Центральну Азію як вагомого європейського постачальника та робить Україну (найкоротший, найдешевший і найефективніший маршрут постачання) залежною від доброї волі Володимира Путіна.

По четверте, він підриває європейський Green Deal, даючи "Газпрому" маніпулювати цінами і роблячи перехід континенту на відновлювальні джерела ще більш дорогим.

По-п'яте, Європа опиняється в цікавій ситуації: вона платить за газопровід, який карає Україну, а потім змушена думати, як компенсувати Україні заподіяні втрати.

Дл теми Шантаж мігрантами поставив Європу на коліна перед Путіним

Якщо проєкт буде сертифікований, він матиме довготермінові наслідки для Європи — не лише через його сумнівні моральні аспекти, але у першу чергу через геополітичні прорахунки.

Єдина Європа вступає у близький зв'язок із силою, яка переконана, що дні Єдиної Європи добігають кінця. Невже цій силі варто настільки довіряти?

Що ж робити? Три речі:

Перше, не приймати рішення поспіхом. Як то кажуть, зробити глибокий вдох і порахувати до десяти.

Друге, почати нарешті слухати, що каже російська пропаганда за спиною у Європи. А саме: ціни на рекордному рівні, західні економіки на грані колапсу, ЄС дрейфує від Сполучених Штатів в обійми Російської Федерації. Саме таку картинку кремлівська пропаганда продає росіянам.

По-третє, якщо Європа не хоче бути на путінському короткому повідцю, то або не сертифікуйте, або зробіть це на власних умовах – не путінських. А це означає: дотримання всіх європейських правил, включно з анбандлінгом. Також важливо почати нарешті купувати газ на кордоні "Україна – Росія", а не "Україна – ЄС".