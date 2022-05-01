5 хвилин – і техніка ворога спалахнула, як ялинка: бійці ЗСУ знову знешкодили російські танки
ЗСУ бачать ціль – одразу знищують, тим паче, коли це стосується ворожої техніки. За 67 діб повномасштабного вторгнення українські захисники вже ліквідували тисячі особового складу й військової техніки окупанта.
Бійці ЗСУ знову знешкодили російські танки
Так, днями росіяни вкотре вирішили атакувати позиції українських захисників. Втім, їм нічого не вдалося, адже військовослужбовці одного з артилерійських підрозділів вчасно виявили колону й знищили її.
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В Оперативно-тактичному угрупованні "Схід" зауважили, що в цьому випадку треба віддати належне особовому складу артилерійської розвідки. Їм знадобилося всього 5 хвилин, щоб знищити першу окупантську машину. За цих декілька хвилин вона вже палала наче новорічна ялинка.
Надалі вони успішно корегували вогонь артилерії, в результаті чого 4 танки було знищено, а рештки росіян відмовились від виконання своїх завдання.
Сьогодні рішуче можна сказати, що роки підготовки та реформ не пройшли даремно, і українські воїни-артилеристи продовжують наносити максимального ураження живій силі та техніці російських окупантів,
– підкреслили в "Схід".
Артилеристи-розвідники вкотре знищили ворожу техніку: дивіться відео
Втрати ворога за останню добу:
ЗСУ продовжують завдавати нищівних втрат ворогу. За минулу добу лави "двохсотих" поповнили ще 300 окупантів. Загалом втрати росіян станом на 1 травня становлять 23 500 осіб.
- 18 танків;
- 26 бойових броньованих машин;
- 15 артилерійських систем;
- 3 засоби ППО;
- 2 літаки;
- 20 одиниць автомобільної техніки та цистерн з пальним;
- 13 безпілотників.
Зокрема за минулу добу лише на Донеччині та Луганщині ЗСУ відбили 9 ворожих атак, знищили 8 танків, 1 артилерійську систему, 24 бойові броньовані машини, 1 спецмашину та 5 автомобілів