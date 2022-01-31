"5 пташка у Києві": в Україну прибули ще понад 80 тонн військової допомоги від США

До України прибув черговий вантаж із військовою допомогою від США. Цього разу привезли понад 80 тонн озброєння.

Зокрема, США надіслали 84 тонни боєприпасів різного калібру. Про це повідомив міністр оборони України Олексій Резніков.

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Найближчими днями чекаємо на черговий вантаж оборонної зброї від наших друзів із США,

– сказав він.

Як США допомагають Україні з озброєнням

Перша партія летальної зброї від США, а це 90 тонн, прилетіла в Україну у ніч на 22 січня. Друга партія – понад 80 тонн летального озброєння наша держава отримала 23 січня.

Третю партію – доставили 25 січня. Мовилося, що на борту було сучасне обладнання та боєприпаси для ЗСУ.

Вже 28 січня, прибув четвертий літак із допомогою зі США. Олексій Резніков розповідав, що привезли 81 тонну патронів різного калібру.

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