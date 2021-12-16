"5 євро краще, ніж слова": лідери антивакцинаторів почали просити гроші за протести
Джерело:"Сегодня"
Лідери київських антивакцинаторів почали просити гроші за протести. Зокрема, заявили, що "5 євро допомоги – краще, аніж тисячі слів підтримки".
ЗМІ оприлюднили скриншоти повідомлень, які лідери антивакцинаторів цинічно надсилають своїм послідовникам. Вимагання аргументують тим, що руху потрібні гроші.
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Спротив без справ – мертвий. Можна багато говорити про боротьбу, спротив, підтримку. Але 5 євро допомоги – краще, аніж тисячі слів,
– мовиться у повідомленні.
Антивакцинатори залякують своїх послідовників, що без грошей протести зупиняться.
Скриншот повідомлень від антивакцинаторів / "Сегодня"
Лідери антивакцинаторів вимагають грошей / "Сегодня"
Кількість вакцинованих в Україні зростає
На щастя, кількість вакцинованих в Україні зростає. Все більше українців убезпечують себе від важкого перебігу коронавірусу.
Станом на 15 грудня в Україні зробили понад 27 мільйонів щеплень проти COVID-19.
Які вакцини обирають українці
- Comiraty (Pfizer-BioNTech) – 6 013 320;
- Coronavac – 4 681 366;
- AstraZeneca – 1 60 7694;
- Moderna – 1 43 1346;
- Covishield (AstraZeneca) – 487 187;
- Janssen (Johnson & Johnson's) – 20 680.
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