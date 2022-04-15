5 загиблих та 15 поранених, – Кім про страшні наслідки обстрілу Миколаєва касетними бомбами

Росіяни обстріляли Миколаїв касетними боєприпасами. На жаль, 5 людей загинули, ще 15 – зазнали поранень.

П'ята людина померла, бо підняла нерозірваний снаряд. Про це розповів глава Миколаївської ОВА Віталій Кім.

Важливо Окупанти обстріляли Миколаїв касетними бомбами: є постраждалі

Чиновник вкотре наголосив, що чіпати невідомі предмети, що лежать на землі, не можна. Це буває смертельно.

Що відомо про обстріл

Окупанти вдарили реактивними системами залпового вогню по житлових кварталах Миколаєва сьогодні вдень.

Волонтери та медики одразу почали надавати допомогу постраждалим.

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