Чи вивела Росія на бойове чергування ще один А-50: що кажуть у Повітряних силах

У Повітряних силах розповіли, чи вчиться Росія на своєму досвіді чи таки залучила до бойового чергування ще один літак дальнього радіолокаційного виявлення А-50, який цілком імовірно може стати новою ціллю ЗСУ.

Про це розповів речник Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в етері телемарафону 1 березня, інформує 24 Канал. До слова, попередньо була інформація, що росіяни таки наважились на цей крок, але речник наразі цього не підтвердив.

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За його словами, станом на вчора, 29 лютого, в небі біля України не було літаків А-50, а по сьогоднішньому дню дані уточнюються.

"Очевидно, зробили висновки"

Він сказав, що після знищення другого такого літака кілька останніх днів моделі таких авіазасобів не з'являлися і не патрулювали небо.

"Очевидно, зробили висновки, що не варто взагалі цього робити, а можливо є якісь інші причини, чому окупанти зараз їх не використовують. Поменшало А-50-х", – зазначив Ігнат.

Речник також додав, що росіяни розуміють, що ефективність його застосування далеко в Ростовській області не принесе їм бажаного результату. Тому, можливо, вони і припинили використання цих літаків.

Водночас він не виключив, що на заміну двом знищеним літакам, може прилетіти третій, четвертий і п'ятий. Але у ЗСУ, за словами Ігната, чекають на це.

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