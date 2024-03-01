Чи вивела Росія на бойове чергування ще один А-50: що кажуть у Повітряних силах
У Повітряних силах розповіли, чи вчиться Росія на своєму досвіді чи таки залучила до бойового чергування ще один літак дальнього радіолокаційного виявлення А-50, який цілком імовірно може стати новою ціллю ЗСУ.
Про це розповів речник Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в етері телемарафону 1 березня, інформує 24 Канал. До слова, попередньо була інформація, що росіяни таки наважились на цей крок, але речник наразі цього не підтвердив.
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За його словами, станом на вчора, 29 лютого, в небі біля України не було літаків А-50, а по сьогоднішньому дню дані уточнюються.
"Очевидно, зробили висновки"
Він сказав, що після знищення другого такого літака кілька останніх днів моделі таких авіазасобів не з'являлися і не патрулювали небо.
"Очевидно, зробили висновки, що не варто взагалі цього робити, а можливо є якісь інші причини, чому окупанти зараз їх не використовують. Поменшало А-50-х", – зазначив Ігнат.
Речник також додав, що росіяни розуміють, що ефективність його застосування далеко в Ростовській області не принесе їм бажаного результату. Тому, можливо, вони і припинили використання цих літаків.
Водночас він не виключив, що на заміну двом знищеним літакам, може прилетіти третій, четвертий і п'ятий. Але у ЗСУ, за словами Ігната, чекають на це.
Знищення А-50: коротко про головне
- У Краснодарському краї ввечері 23 лютого впав черговий літак ДРЛС окупантів типу А-50. Це уже другий такий літак, який вдалось знищити захисникам. Усього їх в росіян було 8, наразі – 5.
- Після втрати двох літаків А-50 росіяни вирішили перезапустити виробництво цього повітряного судна. Бідкаються, що цей літак "дуже потрібний збройним силам Росії". Тож, вже почали фантазувати про "успіх експорту" цих повітряних суден. Але насправді це необхідність, аби компенсувати втрати, а не "бізнес-план".