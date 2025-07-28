Путіна потрібно бити, бити і ще раз бити, – в Україні відреагували на нову заяву Трампа
- Дональд Трамп скоротив термін для досягнення мирної угоди з 50 днів до 10-12 днів, обіцяючи 100-відсоткові тарифи на російську нафту в разі недотримання.
- Українські посадовці позитивно відреагували на цю заяву, підкреслюючи важливість демонстрації сили для стримування Путіна.
- Очільник Офісу президента Андрій Єрмак подякував Трампу за чіткий сигнал, а президент Зеленський підтримав цей підхід.
Дональд Трамп зменшив 50-денний термін для досягнення мирної угоди. В Україні зустріли цю заяву з позитивом.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на очільника ЦПД Андрія Коваленка.
Дивіться також Стамбул стає "Мінськом": які реальні підсумки переговорів і чи буде зустріч Зеленського і Путіна
Як Україна реагує на скорочення терміну Трампа на угоду?
За словами Коваленка, дуже добре, що в США розуміють, що Путін не збирається припиняти війну. Він зауважив, що російського диктатора його потрібно бити, бити і ще раз – бити.
Голова Офісу президента Андрій Єрмак подякував Трампу за тверду позицію та чіткий сигнал – мир через силу.
Президент Трамп заявив, що скорочує термін, який він дав Путіну для завершення війни, бо вважає відповідь очевидною. Путін розуміє лише силу – і це чітко й голосно донесено,
– вказав Єрмак.
За словами очільника ОП, Володимир Зеленський повністю поділяє цей принцип.
Нагадаємо, Дональд Трамп назвав новий дедлайн щодо завершення війни. Він становитиме 10 – 12 днів від 28 липня. У разі недотримання президент США обіцяє запровадили 100-відсоткові тарифи на російську нафту.
За словами Трампа, він дуже розчарований Путіним. Він зауважив, що скільки б не велися переговори з росіянами, той усе одно потім починає бомбардування України.
"Я збираюся скоротити ті 50 днів, які я йому дав, до меншого числа, бо, гадаю, я вже знаю відповідь", – наголошував буквально за годину до скорочення дедлайну.