Путіна потрібно бити, бити і ще раз бити, – в Україні відреагували на нову заяву Трампа

Дональд Трамп зменшив 50-денний термін для досягнення мирної угоди. В Україні зустріли цю заяву з позитивом.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на очільника ЦПД Андрія Коваленка.

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Як Україна реагує на скорочення терміну Трампа на угоду?

За словами Коваленка, дуже добре, що в США розуміють, що Путін не збирається припиняти війну. Він зауважив, що російського диктатора його потрібно бити, бити і ще раз – бити.

Голова Офісу президента Андрій Єрмак подякував Трампу за тверду позицію та чіткий сигнал – мир через силу.

Президент Трамп заявив, що скорочує термін, який він дав Путіну для завершення війни, бо вважає відповідь очевидною. Путін розуміє лише силу – і це чітко й голосно донесено,

– вказав Єрмак.

За словами очільника ОП, Володимир Зеленський повністю поділяє цей принцип.

Нагадаємо, Дональд Трамп назвав новий дедлайн щодо завершення війни. Він становитиме 10 – 12 днів від 28 липня. У разі недотримання президент США обіцяє запровадили 100-відсоткові тарифи на російську нафту.

За словами Трампа, він дуже розчарований Путіним. Він зауважив, що скільки б не велися переговори з росіянами, той усе одно потім починає бомбардування України.

"Я збираюся скоротити ті 50 днів, які я йому дав, до меншого числа, бо, гадаю, я вже знаю відповідь", – наголошував буквально за годину до скорочення дедлайну.