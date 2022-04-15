На "50 днів війни у серці Європи" Франція надіслала в Україну 24 пожежних та медичних машин

Франція надасть україні 24 автомобілі для екстрених служб. Це будуть авто рятувальників та швидкі допомоги зі всім устаткуванням.

Про це написав 14 квітня президент Франції Емануель Макрон. Він додав, що буде багато й іншої допомоги.

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Скільки допомоги раніше надала країна

Щодо гуманітарної допомоги, то з Франції відправили 50 тонн вантажу. Це вже другий такий конвой із країни за місяць.

50 днів війни в самому серці нашої Європи. Президенту Зеленському, з яким я щойно розмовляв, я ще раз висловив нашу рішучість з його боку припинити конфлікт і нашу солідарність,

– написав Макрон.

Він сказав, що від початку вторгнення Росії, наша країна отримувала від Франції й військову техніку. Загальна сума цих постачань – понад 100 мільйонів євро.



Публікації президента Макрона / Скриншот

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