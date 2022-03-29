50% Ірпеня зруйновано, повертатися у нього поки не можна, – мер
Українські захисники вигнали російських загарбників з Ірпеня. Однак 50% міста зруйновано, тому повертатися туди поки що не можна.
Про ситуацію у звільненому від окупантів Ірпені станом на ранок 29 березня в ефірі національного телемарафону розповів мер міста Олександр Маркушин.
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В Ірпінь поки не варто повертатися
Хочу всіх попросити поки що не повертатися. У місті все ще небезпечно – лунають вистріли, йдуть обстріли "Градами",
– зазначив Маркушин.
Він додав, що людям обов'язково скажуть, коли можна буде повертатися.
Наразі все ще триває евакуація людей з тих територій, які були захоплені загарбниками. "Сьогодні, завтра, післязавтра ми максимально вивозитимемо людей. Я прошу виїхати з міста та дати нам змогу працювати", – додав міський голова.
Маркушин наголосив, що у місті ховатимуть загиблих внаслідок атак ворога.
Приблизно 50% будівель у місті пошкоджені
Міський голова також повідомив, що масштаби руйнувань Ірпеня – великі.
Приблизно 50% міста, на жаль, зруйновано. Пошкоджена критична інфраструктура,
– пояснив мер.
Він запевнив, що все, що пошкоджене та знищене ворогом, будуть відновлювати.
Нагадаємо, Ірпінь від росіян звільнили 28 березня.
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