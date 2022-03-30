50% Ірпеня зруйновано, на відновлення потрібні місяці, – мер

Ірпінь звільнили від російських загарбників 28 березня. Однак повернутися туди українці зможуть лише тоді, коли там буде повністю безпечно.

Голова Київської ОВА Олексій Кулеба сказав, що велика кількість людей хоче вже повернутись в місто та почати його відбудовувати.

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Проте зараз ОВА з органами місцевого самоврядування разом розробляють плану відбудови міста.

Зараз у місті немає жодних комунікацій

Спираючись на аналіз міського голови Ірпеня – руйнування сягають 50% інфраструктури. В першу чергу треба буде відновлювати критичну інфраструктуру, зв’язок, електро- та газопостачання. Зараз це все відсутнє,

– пояснив Кулеба.

За словами мера Ірпеня Олександра Маркушина, терміни відновлення складатимуть як мінімум декілька місяців.

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