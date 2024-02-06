50 мільярдів євро для України: Європарламент і Рада ЄС погодили новий механізм підтримки

Європарламент і Рада ЄС досягли попередньої домовленості щодо створення нового єдиного спеціального інструменту для підтримки відновлення, реконструкції та модернізації України, одночасно підтримуючи її зусилля щодо проведення реформ на її шляху вступу до ЄС. Загальний бюджет Фонду в Україні становитиме 50 мільярдів євро.

Цей механізм об'єднає бюджетну підтримку нашої держави з боку ЄС в один єдиний інструмент, що забезпечить узгоджену, передбачувану та гнучку підтримку на 2024 – 2027 роки, адаптовану до безпрецедентних викликів підтримки країни у стані війни.

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ЄС планує розпочати виплати вже у березні

Міністр фінансів Бельгії наголосив, що ЄС готовий підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно.

Механізм для України дозволить нам спрямувати послідовну та передбачувану підтримку Україні, щоб допомогти її народу відновити свою країну в умовах безпрецедентних викликів, спричинених російською агресивною війною. Водночас ця підтримка допоможе Україні просувати реформи та зусилля з модернізації, необхідні їй для просування на шляху до майбутнього членства в ЄС,

– заявив Вінсент Ван Петегем.

До речі, Шарль Мішель заявив, що Європейська рада вирішила розпочати переговори про вступ України та Молдови.

Президентка Європейської комісії повідомила, що ЄС планує розпочати виплати в березні.

Вчорашня політична угода про виділення Україні 50 мільярдів євро — це великий крок вперед. Європа вірна своєму слову. Ми продовжимо надавати вкрай необхідне фінансування та забезпечувати передбачуваність для нашого хороброго партнера та перспективного члена. Ми плануємо розпочати виплати в березні,

— заявила Урсула фон дер Ляєн.

Структура Українського Фонду: три стовпи

У Раді ЄС повідомили, що механізм в Україні буде структурований за трьома стовпами:

Уряд підготує "План України" , в якому визначить наміри щодо відновлення, реконструкції та модернізації, а також реформи, які планує здійснити в межах процесу вступу до ЄС. Фінансову підтримку у формі грантів і позик надаватимуть на основі виконання цього плану, що буде підкріплюватися низкою умов і графіком виплат.

, в якому визначить наміри щодо відновлення, реконструкції та модернізації, а також реформи, які планує здійснити в межах процесу вступу до ЄС. Фінансову підтримку у формі грантів і позик надаватимуть на основі виконання цього плану, що буде підкріплюватися низкою умов і графіком виплат. Згідно з Рамковою інвестиційною програмою для України , ЄС надаватиме підтримку у формі бюджетних гарантій та поєднання грантів і позик від державних і приватних установ. Гарантія від України покриватиме ризики позик, гарантій, інструментів ринку капіталу та інших форм фінансування, що підтримують цілі Механізму.

, ЄС надаватиме підтримку у формі бюджетних гарантій та поєднання грантів і позик від державних і приватних установ. Гарантія від України покриватиме ризики позик, гарантій, інструментів ринку капіталу та інших форм фінансування, що підтримують цілі Механізму. Допомога при вступі до ЄС та інші заходи підтримки, що допоможуть Україні узгодити законодавство відповідно до законодавства Євросоюзу, а також виконати структурні реформи на шляху до майбутнього членства.

Як Фонд розподілятиме кошти

Загальний бюджет у розмірі 50 мільярдів євро для Механізму в Україні буде розділено на 33 мільярди позики й 17 мільярдів грантів,

– уточнили в Раді ЄС.

Гранти виділятимуть за допомогою нового спеціального інструменту, запропонованого в контексті середньострокового перегляду багаторічної фінансової програми (MFF). Позики будуть гарантовані запасом власних ресурсів, подібно до поточного фінансування в рамках Макрофінансової допомоги "Плюс" (МФД+).

Україна може робити запит, в рамках Українського плану, на авансовий платіж в сумі до 7% від місткості Фонду.

Значна частина інвестиційної складової "Плану України" та Українського інвестиційного рамкового інструменту буде призначена для здійснення "зелених" інвестицій. Частина ресурсів Українського інвестиційного рамкового інструменту буде зарезервована для підтримки малих та середніх підприємств. До слова, план також передбачає заходи з підтримки ефективності національних органів влади.

У тексті також передбачили можливе проміжне фінансування, щоб забезпечити якнайшвидше надходження коштів до України. Крім того, Фонд зберігатиме певну гнучкість з урахуванням того, що Україна перебуває у стані війни.

Передумови для підтримки України в рамках Фонду

Передумовою для підтримки України в межах Механізму буде те, що Україна продовжує підтримувати та поважати ефективні демократичні механізми, зокрема, багатопартійну парламентську систему та верховенство права, а ще гарантувати дотримання прав людини, зокрема, прав осіб що належать до меншин.

Окрім того, регламент забезпечить належне інформування та консультації парламенту та організацій громадянського суспільства в нашій державі щодо розробки та реалізації "Українського плану".

Діалог щодо фінансування в Україні дасть можливість Європейському парламенту запрошувати Комісію принаймні кожні чотири місяці обговорювати впровадження Плану,

– зазначили в Раді ЄС.

Для того, щоб оцінити виконання плану, регламент включатиме табло, яке допоможе легко відстежувати прогрес різних якісних і кількісних кроків, зокрема, огляд соціальних, економічних і екологічних елементів плану.

Наступні кроки

У Раді ЄС зазначили, що спираючись на успіх цієї попередньої угоди, учасники переговорів продовжуватимуть працювати над ширшим переглядом багаторічної фінансової рамки на 2024 – 2027 роки, частиною якої є Механізм для України та Платформа стратегічних технологій для Європи (STEP), з огляду на досягнення згоди якомога швидше.

До речі, попередня угода підлягає схваленню Радою та Парламентом, перш ніж текст зможе пройти офіційну процедуру прийняття. Після прийняття його опублікують в Офіційному журналі ЄС. Набуде чинності наступного дня. Сама постанова почне діяти одразу після набуття чинності.