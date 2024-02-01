ЄС погрожує Угорщині наслідками, якщо та не підтримає допомогу Україні, - WSJ

Лідери Європейського Союзу зробили нове попередження для Угорщини. Воно стосується ухвалення допомоги у 50 мільярдів євро нашій державі.

Журналісти The Wall Street Journal розповіли, що угорському уряду пригрозили наслідками у разі неухвалення виділення допомоги Україні. Це відбувається на тлі занепокоєння щодо розвитку ситуації на фронті.

До теми Дебатуватимуть щороку: у ЄС запропонували частіше обговорювати питання допомоги Україні

Угорщині зробили попередження щодо допомоги Україні

Автори матеріалу зазначили, що лідери блоку збираються повернутися до Брюсселя й 1 лютого намагатимуться домовитися щодо пакета в 50 мільярдів євро, який забезпечить Києву критичну бюджетну підтримку для оплати основних послуг протягом наступних чотирьох років. Без схвалення ЄС Україна може почати не мати коштів для покриття зарплат і пенсій.

Зараз дипломати ЄС говорять про те, щоб позбавити Угорщину деяких прав голосу та затримати додаткові бюджетні кошти ЄС з Будапешта, якщо Орбан знову заблокує допомогу Україні,

– зазначили у виданні.

Крім того, за словами журналістів, що європейські лідери все більше побоюються, що посилення Росії та несвоєчасне забезпечення України допомогою поставить під загрозу їх власну безпеку.

Напередодні саміту в четвер європейські дипломати заявили, що блок розглядає різні варіанти, щоб змусити Орбана підтримати пакет допомоги.

"Один з них – це процес ЄС, який дозволяє країні позбавити права голосу з питань ЄС і певного фінансування ЄС, якщо вона не дотримується верховенства права. Для цього знадобиться підтримка всіх 26 інших лідерів ЄС, вимога, яка потребує повних зусиль, попри те, що, за словами європейських дипломатів, зростає гнів у блоці через підхід Орбана до війни в Україні", – наголосили у виданні.

Водночас у ЄС є й інші способи притиснути Угорщину. Зокрема, Європейська комісія затримала понад 20 мільярдів євро бюджетної допомоги Будапешту через занепокоєння щодо корупції та демократичних стандартів. Щоб розблокувати гроші, Комісії знадобиться підтримка урядів ЄС, які можуть поставити під загрозу рішення Угорщини щодо України.

Своєю чергою угорські чиновники кажуть, що їх не будуть шантажувати. Вони наголошують, що можуть схвалити пакет допомоги, але тільки якщо виділення коштів обговорюватимуть щороку і якщо ЄС дасть їм більше часу, щоб витратити свої наразі заблоковані гроші ЄС. Водночас представники ЄС обговорюють резервний план, який може надати Україні 18 мільярдів євро, щоб допомогти їй протягом цього року.

Європейські чиновники ухвалюють рішення у важливий момент

За словами журналістів, дебати щодо пакета допомоги відбувається в той момент, коли європейські чиновники змінюють свій погляд на конфлікт в Україні.

Оскільки Росія починає наступ, європейські чиновники починають говорити набагато різкіше, щоб згуртувати підтримку України.

Захід має підтримувати Україну не лише заради морального виправдання, як все частіше стверджують офіційні особи, а й з холодних власних інтересів: щоб запобігти перетворенню Росії як потужної військової зброї, яка могла б атакувати країни НАТО, якщо підтримка Альянсу США впаде,

– пишуть автори матеріалу.

Проте нові аргументи базуються на концепціях, які більшій частині Європи не доводилося серйозно розглядати протягом трьох десятиліть миру: щодо стримування війни та підтримки балансу сил на континенті.

Занепокоєння щодо майбутніх зобов’язань Вашингтона перед НАТО, якщо колишній президент Дональд Трамп повернеться до Білого дому, посилює побоювання щодо військової загрози з боку реваншистської Росії.

Для сусідів Росії — Польщі та країн Балтії — така переоцінка не потрібна. Століття російського, а згодом і радянського панування означають, що офіційні особи цих країн іноді не можуть приховати свого розчарування через неспроможність інших європейських країн сприйняти серйозно загрозу з боку Кремля.

На Всесвітньому економічному форумі в Давосі, Швейцарія, у січні Валдіс Домбровскіс, колишній прем'єр-міністр Латвії, який нині є віцепрезидентом Європейської комісії, закликав своїх колег серйозно поставитися до плакатів, які з'явилися в Росії напередодні березневих президентських виборів із заявами: "Росія кордони ніде не закінчуються". На інших білбордах було написано: "Аляска наша!".