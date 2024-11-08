Протест перед інавгурацією Трампа: 50 тисяч людей вийдуть на демонстрацію, – WP

Тисячі протестувальників зберуться у Вашингтоні, щоб виступити проти політики Трампа перед його інавгурацією. Марш об’єднає організації, що підтримують права жінок, іммігрантів і демократичні цінності.

За два дні до інавгурації Дональда Трампа у Вашингтоні заплановано масштабну акцію протесту, під назвою "Марш Людей". Про це повідомляє 24 Канал, посилаючись на The Washington Post.

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Чому люди протестують проти Трампа

Захід збере близько 50 тисяч осіб, які прагнуть привернути увагу до загрозливих, на їхню думку, аспектів політики новообраного президента. Учасники маршу виступатимуть на захист прав жінок, іммігрантів, представників ЛГБТ-спільноти, а також етнічних і релігійних меншин.

Ініціаторами акції стали такі відомі організації, як Жіночий марш і Abortion Access Now, об’єднання, до якого входять ACLU, Planned Parenthood та Національний центр прав жінок.

Ми проводимо марш, щоб продовжувати боротися за нашу свободу, наші сім'ї, наше майбутнє, а також переконатися, що в умовах зростального авторитаризму зрозуміло, що ми не здамося завчасно,

– сказала Рейчел О'Лірі Кармона, виконавча директорка Жіночого маршу.

Після поразки чергової жінки-кандидата на президентських виборах організація Жіночий марш, яка спочатку виникла як реакція на обрання Трампа у 2016 році, знову об’єднує активістів з різних сфер. Цього разу організатори прагнуть досягти довгострокових змін, плануючи акції на перші 100 днів президентства Трампа, а також на вибори до Конгресу 2026 року.

Раніше стало відомо, що Дональд Трамп переміг на президентських виборах в США у 2024 році. Хоча підрахунок голосів ще триває, проте набравши понад 270 голосів, перемога йому гарантована.