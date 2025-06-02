Відновленню не підлягає: Україна вразила А-50 на аеродромі "Іваново" – супутникові знімки

Україна під час спецоперації "Павутина" вразила 41 російський літак. Серед них "очі окупантів" – А-50.

Він дислокувався на аеродромі "Іваново". Про це повідомляє 24 Канал із посилання на супутникові знімки MizarVision і моніторингові канали.

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А-50 відновленню не підлягає

Супутникові знімки підтверджують, що літак ДРЛВ А-50У на аеродромі "Іваново" все ж був уражений.

Моніторингові канали стверджують, що літак відновленню не підлягає.

Нагадаємо, що аеродром "Іваново" був серед 5 летовищ, які атакували українські дрони. Також під прицілом були "Оленья", "Бєлая", "Дягілєво", "Воскрєсєнськ".

Джерела повідомляли, що серед уражених 1 червня літаків був й А-50.

"Імовірно, супутники високої чіткості зафіксували кілька пошкоджених літаків раннього радіолокаційного спостереження на авіабазі "Іваново" (сліди пошкоджень на пероні досі видно)", – повідомив паблік Geoint, який спеціалізується на аналізі геопросторових даних.

Наслідки атаки на "Іваново" / Супутникові знімки MizarVision

А-50 – це буквально очі окупантів. І, до слова, Україна уже не вперше атакувала цей російський літак. Таке відбувало щонайменше двічі.

Цей літак призначений для виявлення та супроводження повітряних та надводних цілей, оповіщення військ про повітряну та надводну ситуацію. Його також можна використовувати як командний пункт, а також для управління винищувачів та ударної авіації при їх наведенні на конкретні цілі.

А-50 вартує приблизно 300 – 400 мільйонів доларів. До того ж новий такий літак росіянам ніде брати.