Складна ситуація в Херсоні та 2 варіанти порятунку Маріуполя: основне за 56 день війни

Днями розпочалася велика битва за Донбас. Українські воїни продовжують давати гідну відсіч російським загарбникам.

Про ключові події середи, 20 квітня, читайте далі.

Що було раніше Йде битва за Донбас, удар по лікарні в Маріуполі: основне за 55 день війни

05:42 Російські окупанти в Запорізькій області влаштували бунт. Зокрема, росіяни почали відмовлятись воювати, бо їм не платять зарплату.

Інцидент трапився 18 квітня. Відомо, що бунт намагались "зупинити" кадирівці, вбивши організаторів.

04:28 Радник голови Офісу Президента Олексій Арестович зазначив, що перспектива у напрямку Херсона – складна.

Ми там трохи просуваємося, вони трохи намагаються протидіяти. Але загалом там ситуація на нашу користь – 55 на 45,

– зауважив радник голови ОП.

03:25 Уряд розірвав угоду з Росією про співробітництво в ракетно-космічній галузі. У Кабміні вважають, що її існування є неприпустимим в умовах повномасштабної військової агресії країни-терористки проти України.

02:34 Командир миколаївської 36-ї окремої бригади морської піхоти Сергій Волина заявив, що є 2 варіанти порятунку Маріуполя. Перший – це військова операція, а другий – політичне рішення.

01:52 У Миколаєві було чути вибухи. У місті тривала повітряна тривога, а людей закликали перебувати в укриттях чи дотримуватись правила двох стін.

00:42 Українська протиповітряна оборона за добу, 19 квітня, знищила літак та вертоліт ворога. Окрім того, наші бійці ліквідували їхні безпілотники та ракету. Техніку ворога вдалось знищити на Сході та Півдні країни.

