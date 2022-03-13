Внаслідок обстрілу полігону на Львівщині 9 людей загинули, 57 – травмовані

Вранці 13 березня росіяни завдали удару по Яворівському полігону на Львівщині. У результаті атаки 9 людей загинули, ще 57– отримали травми.

Про втрати серед українців внаслідок цинічної атаки росіян на полігон у Львівській області розповів на пресконференції голова обласної військової адміністрації Максим Козицький, повідомляє 24 канал.

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Є багато жертв і постраждали внаслідок атаки на Львівщину

Наразі 57 людей травмовані й уражені та перебувають у лікарні, 9 Героїв, за офіційно підтвердженими даними, – загинули,

– повідомив Козицький.

За словами глави ОВА, постраждали не лише військові, але й цивільне населення.

Загарбники атакували Львівщину, за попередньою інформацією, з російського Саратова. Ворог випустив понад 30 ракет. Спрацювала система протиповітряної оборони, тому певну кількість ракет вдалося збити.

Під удар потрапив Яворівський полігон. На місці працюють рятувальники, вони здійснюють розбір уламків.

Козицький закликав українців не поширювати в мережі фото, відео руйнувань.

Атака росіян на Яворівський полігон: що відомо

Вранці 13 березня жителі Львова та області вперше за час війни почули звуки вибухів. Згодом стало відомо, що росіяни завдали авіаудару по Міжнародному центру миротворчості та безпеки на Львівщині.

Максим Козицький про обстріл Яворівського полігону: дивіться відео