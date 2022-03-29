58 російських контрактників відмовилися воювати в Україні
Джерело:фейсбук Романа Цимбалюка
Російські військові усе менше висловлюють бажання воювати в Україні. Так, 58 контрактників з країни-агресорки вирішили не їхати вірну смерть.
Як розповідає журналіст Роман Цимбалюк, деякі російські військові мали можливість поспілкуватися з тими, хто вже повернувся з війни в Україні. Так, після почутого бажання воювати у них різко відпадає.
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Відомо, що 58 контрактників з Калінінградської області відмовилися прибувати до України. Вони захотіли повернутися додому.
Поспілкувавшись із військовослужбовцями зі складу іншої дивізії, які щойно повернулися з України, бажання воювати у контрактників різко зникло,
– зазначив він.
Журналіст розповів, що контрактники прибули на полігон у Білгородську область для підготовки, а також подальшого перекидання до України. Втім, 58 військовослужбовців вирішили, що воювати вони не підуть.
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