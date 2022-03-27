582 танки, 121 літак і понад 16 тисяч вбитих: загальні втрати ворога

27 березня 2022 , 09:48
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Джерело:

Генеральний штаб ЗСУ

Генеральний штаб повідомив про актуальні втрати ворога з 24 лютого по 27 березня. За 32 дні українські захисники знешкодили та знищили кілька тисяч одиниць техніки.

Підрахунок втрат – орієнтовний, адже вести його у "гарячих" точках та під час обстрілів проблемно. 

Важливо "Розконсервована" російська техніка – розкрадена, а командир танкового полку застрелився

При цьому Генштаб опублікував загальні бойові втрати росіян за місяць воєнних дій. 

Серед втрат окупантів: 

  • 16600 особового складу;
  • 582 танки;
  • 1664 броньованих машин;
  • 294 артилерійські системи;
  • 93 РСЗВ;
  • 121 літак;
  • 127 гелікоптерів;
  • 1144 одиниць автомобільної техніки;
  • 7 кораблів, катерів;
  • 52 ППО;
  • 73 цистерни з паливом;
  • 56 безпілотників;
  • 21 одиницю спеціальної техніки;
  • 4 пускові установки. 

У відомстві зазначили, що дані уточнюються, бо підрахунок може ускладнюватися обстрілами.

Як змінилась ситуація: Втрати ворога на 26 березня – дивіться відео 

 

Автор: Ярослава Прадід