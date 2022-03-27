582 танки, 121 літак і понад 16 тисяч вбитих: загальні втрати ворога
27 березня 2022 , 09:48Читать новость на русском
Джерело:Генеральний штаб ЗСУ
Генеральний штаб повідомив про актуальні втрати ворога з 24 лютого по 27 березня. За 32 дні українські захисники знешкодили та знищили кілька тисяч одиниць техніки.
Підрахунок втрат – орієнтовний, адже вести його у "гарячих" точках та під час обстрілів проблемно.
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При цьому Генштаб опублікував загальні бойові втрати росіян за місяць воєнних дій.
Серед втрат окупантів:
- 16600 особового складу;
- 582 танки;
- 1664 броньованих машин;
- 294 артилерійські системи;
- 93 РСЗВ;
- 121 літак;
- 127 гелікоптерів;
- 1144 одиниць автомобільної техніки;
- 7 кораблів, катерів;
- 52 ППО;
- 73 цистерни з паливом;
- 56 безпілотників;
- 21 одиницю спеціальної техніки;
- 4 пускові установки.
У відомстві зазначили, що дані уточнюються, бо підрахунок може ускладнюватися обстрілами.
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