582 танки, 121 літак і понад 16 тисяч вбитих: загальні втрати ворога

Генеральний штаб повідомив про актуальні втрати ворога з 24 лютого по 27 березня. За 32 дні українські захисники знешкодили та знищили кілька тисяч одиниць техніки.

Підрахунок втрат – орієнтовний, адже вести його у "гарячих" точках та під час обстрілів проблемно.

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При цьому Генштаб опублікував загальні бойові втрати росіян за місяць воєнних дій.

Серед втрат окупантів:

16600 особового складу;

582 танки;

1664 броньованих машин;

294 артилерійські системи;

93 РСЗВ;

121 літак;

127 гелікоптерів;

1144 одиниць автомобільної техніки;

7 кораблів, катерів;

52 ППО;

73 цистерни з паливом;

56 безпілотників;

21 одиницю спеціальної техніки;

4 пускові установки.

У відомстві зазначили, що дані уточнюються, бо підрахунок може ускладнюватися обстрілами.

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