"Усувають колізію": 59 бригаду повертають до складу Сухопутних військ

59 окрему штурмову бригаду безпілотних систем імені Якова Гандзюка повертають до складу Сухопутних військ. Військовий підрозділ увійде до штату 9 армійського корпусу, що наразі на Покровському напрямку.

Про це повідомляє hromadske з посиланням на трьох співрозмовників у Силах оборони України.

Що вирішили з бригадою

Зазначається, що 59 ОШБр належала до Сухопутних військ до кінця 2024 року. Перехід до новостворених Сил безпілотних систем відбувся після того, як їх очолив колишній комбриг Вадим Сухаревський.

Протягом майже двох років підрозділ залишався єдиною піхотною бригадою з власною ділянкою фронту в складі СБС ЗСУ. Один зі співрозмовників пояснив, що рішення про повернення до складу Сухопутних військ усуває цю колізію.

Наразі 59 окрема штурмова бригада тримає оборону у смузі відповідальності 9 армійського корпусу та перебуває в його оперативному підпорядкуванні. Тепер підрозділ офіційно перейде в його штатне підпорядкування.

Сам 9 корпус наразі залишається без постійного очільника після того, як головнокомандувач Михайло Драпатий зняв із цієї посади бригадного генерала Олександра Тарнавського. Обов'язки командира корпусу тимчасово виконує Максим Марченко – ексочільник Одеської ОВА та колишній командир тактичного угруповання військ "Покровськ".

Водночас 9-й корпус досі не має постійного командувача, оскільки бригадний генерал Олександр Тарнавський був знятий із цієї посади головнокомандувачем Михайлом Драпатим. Наразі обов'язки очільника тимчасово виконує Максим Марченко – колишній керівник Одеської ОВА та екскомандир тактичного угруповання військ "Покровськ".

Нагадаємо, Дмитро Рогозюк очолив Третій армійський корпус після того, як керував 60 окремою механізованою бригадою. Під його командуванням воїни бригади досягли значних успіхів у звільненні українських територій під час операції "Вівальді".