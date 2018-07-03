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5 причин психогенного безпліддя: відповідь лікаря

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Безпліддя: 5 причин
Безпліддя: 5 причин / Фото з вільних джерел

Доволі часто у пари немає проблем з репродуктивною системою, проте завагітніти вони не можуть.

За статистикою ВООЗ, у кожній країні близько 10% пар страждають від безпліддя, пише 1+1.

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В Україні 77% випадків жіночого безпліддя, решта припадає на чоловіче. Психотерапія переконує, що завагітніти заважають психотравми. Психотерапевт Олег Чабан назвав основні причини безпліддя у жінок та чоловіків.

Однією з головних причин, чому пара не може завагітніти, може бути стрес. Психологи переконують, що постійний стрес знижує вироблення гормонів, які відповідають за стабільний цикл.

Жінки відтягують планування дітей через бажання побудувати кар’єру. Вони хочуть самостійно побудувати кар’єру, бо вони на підсвідомому рівні недовіряють чоловікам.

Підривають довіру у парі зради, біль, гучні сварки, фізичне насилля. У жінок може виникнути думка, що з чоловіками не варто зближуватися.

Через надмірний контроль у дитинстві виникає проблема незадоволеності собою. Батьки не відпускають гуляти, заперечують привабливість дитини та переконують, що всі чоловіки – ґвалтівники та вбивці.

Жінки бояться завагітніти через страх перед болем або ж через те, що начебто може стати поганою мамою.

Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділіЗдоров'я.

Теги: Здоров'я Здорове життя Вагітність і діти Психологія
Джерело: 24 Канал
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