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5 звичайних продуктів, які можуть нашкодити організму

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5 звичайних продуктів можуть нашкодити організму
5 звичайних продуктів можуть нашкодити організму / erielifemagazine.com

Звичні продукти, які рекомендують їсти лікарі та дієтологи, такі як тунець чи капуста, можуть здаватися корисними,

Проте при неправильному вживанні чи поєднанні з іншими вони можуть призвести до летальних наслідків, пише MedOboz.

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Тунець

Через надмірне споживання сирого тунця в організмі може збільшитися рівень ртуті. Довгострокове отруєння ртуттю може погіршити процес навчання та впливати на функцію пам’яті. У деяких випадках у людини можуть бути проблеми з нирками, а також це може призвести до летальних наслідків.

5 звичайних продуктів, які можуть нашкодити організму
5 звичайних продуктів, які можуть нашкодити організму

Капуста

Погано на організм впливає поєднання брюссельської капусти в з антикоагулянтами (речовини, що перешкоджають зсіданню крові або уповільнюють його). Таке поєднання може спричинити критичний стан.

Вода

Дієтологи та лікарі закликають пити 2-2,5 літра води на день. Проте якщо рідини занадто багато, то виникає водна інтоксикація. А це може спричинити розбавлення необхідної концентрації натрію в крові. Створюючи дисбаланс електроліту.

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Морква

Надмірне споживання моркви може призвести до каротинемії – захворювання, при якому в оргазмі надлишок каротиноїдів.

Арахіс і арахісове масло

Серед алергій найбільш поширена алергія на арахіс. Найважча реакція – анафілаксія. Це стан, який може призвести до звуження дихальних шляхів, шоку і навіть втрати свідомості.

Серед алергій найбільш поширена алергія на арахіс
Серед алергій найбільш поширена алергія на арахіс

Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

Теги: Здоров'я LifeStyle Здорове життя Алергія Здорове харчування
Джерело: 24 Канал
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