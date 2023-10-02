6 мільйонів доларів хабаря керівникам НАБУ і САП: не сів ніхто, усі обвинувачені пішли на угоду

Судді Вищого антикорупційного суду затвердили угоду між прокурором САП та колишнім першим заступником начальника ГУ ДПС у Києві Миколою Ільяшенком у справі щодо підкупу за 6 мільйонів доларів керівників антикорупційних органів. Він став останнім фігурантом справи, який пішов на угоду зі слідством.

Обвинувачений визнав себе винним у шахрайстві та співучасті надання хабаря. Ільяшенку призначили 5 років умовно без конфіскації майна.

Дивіться також Підкуп Холодницького: суддя Підберезний попросив передати ЗСУ 3 мільйони з його застави

Обвинуваченого звільнили від відбування покарання у виді 5 років позбавлення волі з випробуванням та визначили іспитовий строк тривалістю 3 роки.

Зазначають, що згідно з угодою обвинувачений взяв на себе обов'язки співпрацювати в іншому кримінальному провадженні щодо тяжкого та особливо тяжкого злочину, яке розслідується НАБУ, а також забезпечити перерахування 50 мільйонів гривень на підтримку Збройних Сил України.

Більше про інших фігурантів

! Також вперше судом ухвалено рішення про виплату винагороди викривачу. Відтак, Євгену Шевченку виплатять 13,3 мільйона гривень.

Наразі усі чотири фігуранти справи визнали свою вину:

Олена Мазурова отримали умовний вирок у 2021 році, а взамін погодилася дати викривальні покази на інших обвинувачених.

У 2023 році на угоду пішли адвокат Андрій Кіча та ексміністр Микола Злочевський.

За умовами угод, Кіча, Злочевський та Ільяшенко сплатили 680 мільйонів гривень на дрони для військових, а Злочевський додатково надав благодійної допомоги для армії на 160 мільйонів гривень.

Сам хабар у 6 мільйонів доларів ще у квітні 2022 року за рішенням суду передали ССО.

У результаті всі обвинувачені отримали обвинувальні вироки і судимості, але ніхто не сів до в’язниці. Водночас справа принесла близько 1 млрд грн на потреби військових,

– зазначили в Центрі протидії корупції.

Головне про справу підкупу