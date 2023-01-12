"Казала, що їй страшно": історія 6-річної Елі, яка померла в Авдіївці від серцевого нападу

11 січня в Авдіївці на Донеччині від серцевого нападу померла 6-річна дівчинка. Дитину звали Еля. Через російські обстріли вона разом з бабусею та дідусем жила у підвалі.

Історію 6-річної Елі розповів волонтер Влад Маховський. Він розповів, що познайомився з дитиною, коли та була в підвалі зі дідусем та бабусею, адже всі вони ховалися від обстрілів.

Нагадаємо В Авдіївці від серцевого нападу померла 6-річна дівчинка

Дідусь та бабуся відмовилися евакуюватися

Влад Маховський розповів, що коли він вперше розмовляв з 6-річною Елею, то вона розповідала, що їй страшно. Тому волонтер запропонував дідусю й бабусі разом з онукою виїхати з міста та евакуюватися у більш безпечні регіони. Однак ті відмовилися. Через який час волонтер знову запропонував виїхати, на що вкотре почув відмову.

6-річна Еля у підвалі в Авдіївці: дивіться відео

День народження Елі був у вересні. Тоді Влад Маховський привіз дитині торт та подарунок, але тоді та й опісля дідусь й бабуся відмовляли волонтеру в зустрічах з Елею. Тому дівчинка з родичами залишилася у місті.

6-річна Еля з Авдіївки: дивіться відео

Кілька місяців опісля життя дитини обірвалося – їй раптово стало зле вночі 11 січня. За попередніми даними, причиною став сердечний напад. У військовій адміністрації міста раніше розповідали, що батько дівчинки помер, а мама на заробітках за кордоном.

Люди в Авдіївці не хочуть евакуйовуватися

Авдіївка перебуває під постійними ворожими обстрілами, то ж більшість людей виїхали у більш безпечні регіони, однак 2,5 тисячі людей досі залишаються там. Серед них є й діти.

Голова військової адміністрації міста Віталій Барабаш заявив, що останніми тижнями ніхто не звертався з бажанням евакуюватись.

У місті залишаються правоохоронці, але вони не можуть змушувати людей виїжджати, оскільки це порушення прав і свобод. Рішення має бути добровільним.