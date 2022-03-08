6-річну дівчинку дістали з підвалу, мама загинула: страшні подробиці загибелі дитини у Маріуполі

У Маріуполі 6-річна дівчинка померла від зневоднення. Міський голова Вадим Бойченко розповів моторошні подробиці цієї трагедії.

Тіло 6-річної Тані дістали з-під завалів будинку. Невідомо, скільки дитина боролася за своє життя.

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Мер міста розповів, що мама дівчинки загинула, тому під час 8-денної блокади міста вона була сама. Бойченко наголосив, що це лише одна із багатьох історій блокадного Маріуполя.

Російські орки залишили без води, світла, опалення та зв'язку пів мільйона жителів міста. Також закрили дороги, чим фактично відрізали Маріуполь від світу. Усі спроби постачання гуманітарної допомоги блокує кремлівська орда.

У той час, як на відстані півтори тисячі кілометрів від Маріуполя, у Варшаві чи Будапешті, у Мюнхені чи Парижі, діти йдуть до школи, у нашому місті вони позбавлені такої можливості. Точніше їх безжально та цинічно позбавили її. Позбавили мирного дитинства. Але ми ще можемо врятувати їхнє мирне майбутнє. Маріуполь необхідно розблокувати. Терміново необхідно відкрити гуманітарний коридор та врятувати пів мільйона маріупольців,

– наголосив Бойченко.

Також мер наголосив на тому, що над Україною потрібно закрити небо. Це, як зазначив Вадим Бойченко, не поверне життя 6-річної Тані, але врятує тисячі життів по всій Україні.

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