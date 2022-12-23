60 найвідоміших локацій світу вимкнули світло на знак солідарності з Україною: емоційне відео

В Україні продовжують боротися з наслідками ракетних ударів по енергетичній інфраструктурі. Весь світ не лише допомагає нам, надаючи генератори й інше обладнання. Він ще й проявляє солідарність.

Так, 60 найвідоміших локацій світу вимкнули. Це зробили для того, щоб продемонструвати свою солідарність незламному українському народу. Тим, хто сидить годинами, а то й днями без світла. Але краще це, ніж бути під російською окупацією.

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Вимкнули світло у найдовшу ніч

Як зазначив глава держави Володимир Зеленський, 60 найвідоміших локацій вимкнули у найдовшу ніч 2022 року з 21 на 22 грудня. Таким чином збирають кошти на генератори, якими забезпечать українські лікарні.

Коли вимикається світло – це завжди сприймається як дещо незвичне. Але коли проводиш без нього чотири, десять, двадцять годин або навіть днів і починаєш звикати до темряви – це найгірше, що може статись,

– зауважив Зеленський.

Найвідоміші локації вимкнули світло на знак солідарності з Україною: дивіться відео

За його словами, це демонстрація того, що ворог посягає на кожну частинку нашого життя. І українці ось уже понад 9 місяців живуть у перманентній обороні від росіян. Тих, хто прийшов на територію нашої країни, щоб нас знищити.

Для чого запровадили цю ініціативу

Спочатку зауважимо, що відключили ілюмінацію Ніагарського водоспаду, Рокфеллер-центру, мерії Парижа, Колізею, будівлі Європарламенту, Сіднейської опери й інших локацій. Відповідну ініціативу #LightUpUkraine запустила UNITED24. У її рамках уже вдалося зібрати 2 мільйони доларів на генератори для українських лікарень.

Дякую людям в усьому світі, які підтримали акцію! Продовжуємо робити все, щоб голос України лунав ще потужніше,

– зазначив Михайло Федоров.

У Кракові 12 днів поспіль вимикатимуть світло

Польща – одна з тих країн, які підтримують Україну найбільше. Так, у Кракові вирішили на хвилину вимикати ілюмінації упродовж 12 днів. Це також демонстрація солідарності з народом України.

З 21 грудня по 1 січня на одну хвилину вимикатимуть підсвітку низки визначних місць. Нагадування про відсутність світла в Україні триватиме з 19:00 по 19:01. І відбуватиметься це відразу ж на 6 локаціях, а саме: