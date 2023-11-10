60 окупантів і купа техніки рушили до Кобзона: Сили оборони вдарили ракетами по ворожій колоні

На Херсонщині Сили оборони влаштували росіянам пекло. Вони вдарили 10 листопада по колоні окупантів.

Удар по колоні окупантів стався біля села Гладківка. Про це повідомили джерела 24 Каналу у Силах оборони.

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Що відомо про удар по росіянах

По колоні окупантів ударили о 13:40 10 листопада. Били ракетою по колоні автотранспорту. Це сталося на околиці села Гладківка Скадовського району Херсонської області.

Результати потужні: загинуло до 25 осіб, поранено до 30 осіб. Знищено склад боєкомплекту і 8 одиниць різного військо-технічного майна.

Є відео ударів – там чітко зафіксовано як самі удари, так і їхні результати. Від влучних пострілів наших захисників починається детонація боєприпасів і росіяни швидко тікають, забираючи поранених. До речі, ролик змонтовано під відому пісню.

Обстріл росіян біля Гладківки: дивіться відео (увага, є нецензурна лексика!)

Де село Гладківка на Херсонщині: показуємо на карті

Це тимчасово окупований лівий берег, де хазяйнують росіяни. Утім, їм лишилося не дуже багато часу: їхні пропагандисти навіть почали зворотний відлік.



Палкий привіт росіянам від Сил оборони / Скриншот 24 Каналу

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