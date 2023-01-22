600 "двохсотих" окупантів та багато знищеної техніки: втрати ворога станом на 22 січня

22 січня 2023, 08:25
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Джерело:

Генштаб

Сили оборони продовжують витісняти ворога з української землі завдаючи йому значних втрат. Так станом на 22 січня втрати противника наблизились до 130 тисяч.

Лише упродовж минулої доби ЗСУ ліквідували 600 загарбників. У Генштабі зазначили, що цифри неточні через високу інтенсивність боїв. 

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Загальні бойові втрати ворога: 

  • особового складу – близько/ 120760 (+600) осіб ліквідовано;
  • танків – 3145 (+5) одиниць,
  • бойових броньованих машин – 6268 (+12) одиниць;
  • артилерійських систем / artillery systems – 2144 (+9) одиниць;
  • РСЗВ – 445 (+2) одиниці;
  • засоби ППО – 220 (+0) одиниць;
  • літаків – 287 (+0) одиниць;
  • гелікоптерів – 277Аку (+0) одиниць;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1892 (+1) одиниця;
  • крилаті ракети – 749 (+0) одиниць;
  • кораблі /катери – 17 (+0) одиниць;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 4932 (+14) одиниць;
  • спеціальна техніка – 193 (+0) одиниць.

Втрати російської армії у війні проти України / Інфографіка Генштаб 

Зверніть увагу! В західних ЗМІ з'явилась інформація про те, що втрати окупантів на війні проти України можуть суттєво перевищувати ті, що є в офіційній статистиці. Ймовірно, вони вже сягають 188 тисяч військових.

Актуально про ситуацію на фронті 

  • Упродовж доби російські загарбники знову намагалися вести наступальні дії на Авдіївському Бахмутському та Лиманському напрямках. На інших ділянках окупантам не залишається нічого, як оборонятися.
  • Минулої доби підрозділи ЗСУ відбили напади росіян у 10 населених пунктах.ні.
  • Щобільше, українська авіація завдала 14 потужних ударів по позиціях росіян. Також 3 авіаудари Сили оборони здійснили по ЗРК противника.
  • Ситуація на напрямку Сватове – Кремінна є стабільно важкою. Окупанти сконцентрували багато сили на цьому напрямку. Однак ЗСУ ліквідовують ворога. Так само великих втрат росіяни зазнають біля Бахмута.

 

Автор: Анастасія Лукашевська