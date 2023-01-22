600 "двохсотих" окупантів та багато знищеної техніки: втрати ворога станом на 22 січня
22 січня 2023, 08:25Читать новость на русском
Джерело:Генштаб
Сили оборони продовжують витісняти ворога з української землі завдаючи йому значних втрат. Так станом на 22 січня втрати противника наблизились до 130 тисяч.
Лише упродовж минулої доби ЗСУ ліквідували 600 загарбників. У Генштабі зазначили, що цифри неточні через високу інтенсивність боїв.
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Загальні бойові втрати ворога:
- особового складу – близько/ 120760 (+600) осіб ліквідовано;
- танків – 3145 (+5) одиниць,
- бойових броньованих машин – 6268 (+12) одиниць;
- артилерійських систем / artillery systems – 2144 (+9) одиниць;
- РСЗВ – 445 (+2) одиниці;
- засоби ППО – 220 (+0) одиниць;
- літаків – 287 (+0) одиниць;
- гелікоптерів – 277Аку (+0) одиниць;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1892 (+1) одиниця;
- крилаті ракети – 749 (+0) одиниць;
- кораблі /катери – 17 (+0) одиниць;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 4932 (+14) одиниць;
- спеціальна техніка – 193 (+0) одиниць.
Актуально про ситуацію на фронті
- Упродовж доби російські загарбники знову намагалися вести наступальні дії на Авдіївському Бахмутському та Лиманському напрямках. На інших ділянках окупантам не залишається нічого, як оборонятися.
- Минулої доби підрозділи ЗСУ відбили напади росіян у 10 населених пунктах.ні.
- Щобільше, українська авіація завдала 14 потужних ударів по позиціях росіян. Також 3 авіаудари Сили оборони здійснили по ЗРК противника.
- Ситуація на напрямку Сватове – Кремінна є стабільно важкою. Окупанти сконцентрували багато сили на цьому напрямку. Однак ЗСУ ліквідовують ворога. Так само великих втрат росіяни зазнають біля Бахмута.