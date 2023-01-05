У лікарні помер 64-річний чоловік, тяжко поранений під час атаки по Нікополю

Росіяни кожного дня обстрілюють прифронтові регіони нашої держави, внаслідок чого помирають мирні громадяни. Зокрема, стало відомо про те, що через атаку на Нікополь у Дніпропетровському регіоні у лікарні загинув цивільний чоловік.

Місто Нікополь, що на Дніпропетровщині, часто потерпає від обстрілів російських терористів. Одна з останніх атак була 4 січня. Наступного дня вранці глава ОВА Валентин Резніченко повідомив, що в лікарні через поранення внаслідок цього обстрілу загинув 64-річний чоловік.

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Окупанти накривають вогнем місто з важкої артилерії

За словами очільника області, цей загиблий чоловік мав поранення грудної клітки. Переважно росіяни використовують для атак по Нікополю важку артилерію, яка руйнує десятки будинків та інших об'єктів цивільної інфраструктури.

висловлює співчуття усім рідним та близьким загиблого чоловіка.

Ворожі снаряди спричинили займання приватного будинку. Пожежу вогнеборці уже приборкали. Понівечені до 20 осель,

– зазначав Резніченко у середу.

Водночас у четвер вранці він констатував, що Нікополь і увечері, і вночі потерпав від нових атак. Власне, окупанти тричі накривали населений пункт з "Градів", важкої артилерії та спрямували туди щонайменше 30 снарядів. Через це пошкоджені кілька будинків та господарчих споруд, об'єкт соціальної інфраструктури та лінії електропередач. Важливо, що більше людей під час ударів не постраждали.

Де розташований Нікополь: шукайте на карті

Окрім того, важливо підкреслити, що в інших районах Дніпропетровщини ніч проти 5 січня пройшла під звуки сирени, однак без надзвичайних ситуацій. Станом на ранок четверга у регіоні спокійно.

Що потрібно знати про Нікополь Нікополь має статус міста з 1915 року, хоча заснований у 1639 році. У населеному пункті за часів Незалежної України проживало близько 110 тисяч людей до початку повномасштабного вторгнення. Площа міста становить близько 50 квадратних кілометрів. А густота населення – 2 213 осіб на квадратний кілометр.

Джерело: Вікіпедія

Нагадаємо, що росіяни також обстріляли Харківщину. Зокрема, вогнем вони накрили приватний сектор міста Куп'янська, яке у вересні 2022 року звільнили Збройні Сили нашої держави.