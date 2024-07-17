Майже 700 тисяч: чому та куди тікає населення з Росії

Видання The Bell провело розслідування й опублікувало дані, що з Росії після початку повномастшабного вторгнення в Україну у лютому 2022 року виїхали й не повернулися щонайменше 666 тисяч людей.

Експерти кажуть, що відбувся серйозний відтік розумних росіян. На думку голови благодійного фонду "Русь сидящая" Ольги Романової, яку вона висловила в етері 24 Каналу, від цього країні-агресорці стало лише краще.

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Чому Росії вигідна така втеча

Ольга Романова розповіла, що обдаровані люди у Росії не прагнуть обіймати високі посади у Кремлі. Туди йдуть виняткові ті, хто готовий погоджуватися з усією маячнею та виконувати усі накази. Грубо кажучи, солодко та глибоко "підлизувати". Відповідно те, що понад 666 тисяч освічених росіян втекли з Росії, лише на руку путінському режиму.

Що більше дурнів, тим легше керувати,

– підкреслила голова благодійного фонду "Русь сидящая".

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Куди виїхали росіяни

Видання The Bell пише, що розслідування базувалося на аналізі офіційно опублікованих даних, заяв чиновників та дипломатів, а також статистичних даних кожної з приймальних країн. Щоб їх отримати, журналісти направили запити в міграційні та статистичні органи близько 70 країн.

Серед держав-лідерів, куди приїхали росіяни, очікувано виявилися безвізові напрямки на кшталт Вірменії – 110 тисяч, Казахстану – 80 тисяч, Грузії – 74 тисячі. Несподівано в лідерах також опинилися США, куди направилися понад 48 тисяч росіян.

У топі популярності також Ізраїль – туди поїхали близько 80 тисяч. Однак не всі з них залишилися у країні, а точну кількість тих, хто повернувся, встановити не вдалося.

Щодо держав Євросоюзу, за даними статистики, росіяни найчастіше виїжджали у Німеччину – 36 тисяч, Латвію – 18 тисяч, Іспанію – 16 тисяч, Нідерланди – 12 тисяч. Близько 30 тисяч росіян перебралися в Сербію.