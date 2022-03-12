67-річний ексміністр оборони України Кузьмук долучився до Сил територіальної оборони

Міністр оборони України у 1996-2001 роках і 2004-2005 роках, генерал армії України Олександр Кузьмук, у свої 67 років став до лав тероборони.

В інтерв'ю він розповів, чому не втілились плани Путіна та яку роль відіграє територіальна оборона в цій війні.

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За словами ексміністра, Росія готувалася до вторгнення ще з 2014 року. Ретельний аналіз, який генерал проводив усі ці роки, підказував, що війна розпочнеться вже найближчим часом.

"21-го лютого мені все стало зрозуміло, я прийняв рішення, поїхав у військкомат із заявою і сказав: "Мій юний вік уже не дозволяє мені стати у стрій і призватися, зараховуйте мене добровольцем". Мене зарахували добровольцем і скерували в розпорядження командувача територіальної оборони", – говорить він.

Кузьмук зазначив, що військовий план Росії щодо України є досить шаблонним та зовсім не адаптованим під наші реалії. Путін обрав тактику бліцкригу, адже вважав, що місцеве населення повністю підтримає вторгнення та дозволить швидко зайняти Київ. Але замість цього Росія зустріла такий спротив, на який ніхто не розраховував.

Про що це свідчить? Про те, що, як і у 2014 році, Путіну доповідали те, що він хоче слухати. Що немає опору: коровай із сіллю та квіти. Так і цього разу. І цього разу вони ще більше обпалили свої голови та руки,

– говорить генерал.

Єдиною несподіванкою для Кузьмука стала зрада Білорусі, що допустила прохід російських військ через Чорнобиль до Києва.

Із цього народилася трагедія Бучі, трагедія Гостомеля, трагедія Ворзеля, Ірпеня тощо. Ця кров на руках Лукашенка,

– наголошує він.

Окремо Кузьмук зазначив, що роль територіальної оборони на цій війні неможливо переоцінити, адже вони виконують всі ті завдання, які без них мала б виконувати ЗСУ або Нацгвардія. Це відривало б армію від виконання бойових завдань.

"Ми вісім років воюємо – війною з низькою інтенсивністю, а зараз за розмахом – нечувана війна. Мені вже нема чому дивуватися. А вражає мене стійкість нашого народу. Вражає стійкість, відвага, самопожертва наших захисників Вітчизни. Які собою підривають мости, захищають мирних жителів, і вони незламні", – говорить генерал армії.

Також він згадав і про героя-прикордонника з острова Зміїний, що проклав курс російському кораблю та всій орді краще, ніж це зробив би будь-який флагман.

Інтерв'ю з Олександром Кузьмуком: дивіться відео