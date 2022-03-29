67 вогнеборців досі гасять пожежу на нафтобазі Рівненщині: жахливі фото
29 березня 2022 , 15:43Читать новость на русском
Джерело:телеграм ДСНС України
Окупанти ввечері 28 березня обстріляли нафтобазу на Рівненщині. Пожежу досі не вдалося загасити. На місці працюють 67 рятувальників.
У ДСНС повідомили, що на нафтобазі триває ліквідація пожежі, яка виникла внаслідок ворожого влучення ракети.
Цікаво У Рівненській ОВА відповіли, яка ситуація на кордоні з Білоруссю
На місці працюють 67 вогнеборців, 17 одиниць техніки та 2 пожежних потяги.
Дивіться фото з пожежі на нафтобазі Рівненщини:
У ДСНС наголосили, що радіаційний та хімічний фони в межах норми. Жертв та постраждалих внаслідок ракетного удару чи пожежі немає.
Обстріл нафтобази на Рівненщині: що відомо
- Росіяни 28 березня завдали удару по Рівненській області – знову обстріляли нафтобазу. Внаслідок ворожого обстрілу почалося загоряння. На місце виїхали співробітники ДСНС, а також хімічної лабораторії.
- Згодом голова Рівненської ОВА повідомив, що жертв та постраждалих, на щастя, нема. За його словами, хімічний та радіаційний фон внаслідок атаки в нормі, критичного розливу нафти немає.
- Раніше, 27 березня, російські окупанти ракетами атакували нафтобазу в Дубно на Рівненщині. Перед цим ЗСУ збили ворожий дрон. Внаслідок атаки противника об'єкт повністю знищено.
У Рівненській ОВА розповіли про наслідки обстрілу нафтобази: дивіться відео