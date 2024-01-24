Наслідки атаки на Харків, спроби ворога повернути позиції в Кринках: хронологія 700 дня війни
Триває 700 доба повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Країна-агресор продовжує терор мирного населення ракетами та дронами. Російські війська не полишають спроб захопити українську територію.
Про ситуацію на фронті, воєнні злочини, наслідки атак, головні події дня станом на 24 січня, розповідає 24 Канал.
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Російські окупанти просунулися на північний схід від Новомихайлівки (на південний захід від Донецька), мали просування в районі Авдіївки і трохи на заході від Кремінної. Про це ідеться в огляді аналітиків Інституту вивчення війни (ISW). Позиційні бої тривали на заході Запорізької області, але підтверджених змін на лінії фронту у цьому районі не було. Фіксували позиційні бої в районі Роботиного і Вербового (на схід від Роботиного). Ввечері 23 січня окупанти завдали трьох ударів по Харкову. Імовірно, ракетами С-300 з території Білгородської області. Внаслідок атаки зазнали поранень щонайменше дев'ятеро людей. ЗМІ показали наслідки атаки. Вибуховою хвилею частково знесло дах наукової установи, повибивало всі вікна, фасад будівлі обпалений. У ГУР МО розповіли про успішну операцію в тилу ворога – знищення ворожих літаків Ту-22М3. Це завдання організував один із командирів розвідки Олег Бабій. Однак для самого командира, який прикривав відхід своїх, воно виявилося останнім. Щоб знищити російські бомбардувальники, українські розвідники подолали пішки понад 600 кілометрів територією противника. Повертаючись, розвідувальна група потрапила у засідку. Олег Бабій нагороджений званням Героя України з присвоєнням ордену "Золота зірка". Посмертно. Німеччина передасть Україні шість списаних багатоцільових військових гелікоптерів Sea King Mk41 разом із комплектом запасних частин. Про це за підсумками 18-го "Рамштайну" оголосив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус. Окрім того, Німеччина забезпечить навчання українських військових на гелікоптерах.
Росіяни намагалися повернути позиції в Кринках
Наслідки вечірньої атаки на Харків
Наслідки російського обстрілу Харкова 23 січня / Фото Суспільне
Деталі операції зі знищення Ту-22М3 у Росії
Німеччина вперше передасть Україні гелікоптери Sea King
Російські окупанти просунулися на північний схід від Новомихайлівки (на південний захід від Донецька), мали просування в районі Авдіївки і трохи на заході від Кремінної. Про це ідеться в огляді аналітиків Інституту вивчення війни (ISW).
Позиційні бої тривали на заході Запорізької області, але підтверджених змін на лінії фронту у цьому районі не було. Фіксували позиційні бої в районі Роботиного і Вербового (на схід від Роботиного).
Ввечері 23 січня окупанти завдали трьох ударів по Харкову. Імовірно, ракетами С-300 з території Білгородської області.
Внаслідок атаки зазнали поранень щонайменше дев'ятеро людей. ЗМІ показали наслідки атаки.
Вибуховою хвилею частково знесло дах наукової установи, повибивало всі вікна, фасад будівлі обпалений.
У ГУР МО розповіли про успішну операцію в тилу ворога – знищення ворожих літаків Ту-22М3.
Це завдання організував один із командирів розвідки Олег Бабій. Однак для самого командира, який прикривав відхід своїх, воно виявилося останнім.
Щоб знищити російські бомбардувальники, українські розвідники подолали пішки понад 600 кілометрів територією противника. Повертаючись, розвідувальна група потрапила у засідку.
Олег Бабій нагороджений званням Героя України з присвоєнням ордену "Золота зірка". Посмертно.
Німеччина передасть Україні шість списаних багатоцільових військових гелікоптерів Sea King Mk41 разом із комплектом запасних частин. Про це за підсумками 18-го "Рамштайну" оголосив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус.
Окрім того, Німеччина забезпечить навчання українських військових на гелікоптерах.