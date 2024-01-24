Наслідки атаки на Харків, спроби ворога повернути позиції в Кринках: хронологія 700 дня війни

06:37, 24 січня

Російські окупанти просунулися на північний схід від Новомихайлівки (на південний захід від Донецька), мали просування в районі Авдіївки і трохи на заході від Кремінної. Про це ідеться в огляді аналітиків Інституту вивчення війни (ISW).

Позиційні бої тривали на заході Запорізької області, але підтверджених змін на лінії фронту у цьому районі не було. Фіксували позиційні бої в районі Роботиного і Вербового (на схід від Роботиного).