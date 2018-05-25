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6 інфекцій, які можна підхопити у перукарні

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Які інфекції можна підчепити у перукарні
Які інфекції можна підчепити у перукарні / edenstreetspa.com

Сьогодні салони краси та перукарні надають багато послуг, які мають бути не лише високої якості, але і безпечними для здоров’я.

Перукарня може приховувати небезпечні інфекції, які людина може підчепити, прийшовши підстригти волосся, пише Ukrhealth.

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Людина може підчепити фолікуліт – запалення волосяного фолікула, воно викликається бактеріями стафілокока, які передаються через погано продезінфіковані інструменти перукаря.

Якщо майстер не кидає гребінь чи інше приладдя у розчин, то існує ймовірність заразитися стафілококовим фолікулітом. Він розвивається в області бороди або потрапляє на шкіру голови. Серед симптомів – поява червоних шишок та гнійних прищів, які супроводжуються свербінням.

Погано оброблені гребені можуть переносити стригучий лишай – грибкову інфекцію шкіри голови, яка виглядає як червона луската пляма. Важкий перебіг захворювання може спричинити утворення рубців та випадання волосся.

Під час візиту також можна заразитися бактеріальною інфекцією – імпетиго. Її збудниками є стафілококи або бактерії. Вона може виникнути через контакт шкіри зі шкірою, одягом або рушником зараженої людини.

Заразитися вошами можна через гребінь, який контактував з людиною, що має воші. Окрім голови, вони можуть завестися на бороді. Основним симптомом є свербіння.

У людини після візиту перукарні чи салону краси може виникнути правець. Це може трапитися через поранення іржавими перукарськими ножицями.

До слова, виконуюча обов'язків міністра охорони здоров'я Уляна Супрун зазначила, щоб вберегтися від харчових стійких до антибіотиків інфекцій, потрібно дотримуватися кількох правил.

Теги: Здорове життя Здоров'я Лікування Інфекція
Джерело: 24 Канал
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