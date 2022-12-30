7 дронів йшли на Київ, – Кличко розповів про нічну атаку "Шахідами"

Після ранкової масованої атаки, ворог продовжив свій напад у ніч на 30 грудня. Окупанти атакували Україну безпілотниками-камікадзе іранського виробництва.

Зокрема 7 безпілотників летіли на Київ. Про ситуацію у столиці розповів мер міста Віталій Кличко.

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Усі дрони, що рухалися на Київ, вдалося збити

Загалом 7 дронів-камікадзе хотіли атакувати Київ. Київ. 2 із них збили на підльоті до столиці, ще 5 — над Києвом, каже Віталій Кличко.

Унаслідок падіння уламків постраждалих немає. Однак у Голосіївському районі пошкоджені вікна в житловому будинку, а також в одній нежитловій будівлі.

Що відомо про нічну атаку територій України дронами-камікадзе

Загалом по Україні ворог випустив 16 дронів. Вони атакували з південно-східного та північного напрямків.

Щоб оминути українські ППО, окупанти намагалися використати річище Дніпра. Про це повідомили в Повітряних Силах ЗСУ.

Однак плани росіян вкотре провалилися. Усі 16 безпілотників знищили українські захисники.