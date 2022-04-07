На 7 квітня погодили 10 гуманітарних коридорів, – Верещук

На четвер, 7 квітня, Україна погодила з російськими окупантами 10 гуманітарних коридорів. Українська сторона очікує від ворога дотримання щодо припинення вогню.

Про напрямки гуманітарних коридорів 7 квітня розповіла міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук.

Важливо Кожного дня намагаємося прорватися до Маріуполя, але окупанти блокують усі спроби, – Верещук

Перелік гуманітарних коридорів 7 квітня

З Маріуполя до Запоріжжя на власному транспорті

на власному транспорті З Бердянська до Запоріжжя

На власному транспорті, а також будуть відправлені автобуси з міста Запоріжжя.

З міста Токмак до Запоріжжя

На власному транспорті, а також відправлені автобуси для евакуації

З міста Енергодар до Запоріжжя

На власному транспорті.

З міста Мелітополь до Запоріжжя

На власному транспорті, а також відправлені автобуси для евакуації

З міста Сєвєродонецьк до міста Бахмут

Місце зборів: проспект Хіміків, 28

З міста Лисичанськ до міста Бахмут

Місце зборів: РТІ, 40 років Перемоги, вулиця Сосюри, 324

З міста Попасна до міста Бахмут

Місце зборів: вулиця Первомайська, 42

З міста Рубіжне до міста Бахмут

З селища Гірське до міста Бахмут

Місце зборів: вулиця Гагарина, 13

Евакуація з міст Луганської області буде проводитись за умови дотримання режиму припинення вогню з боку окупаційних військ.

Українська влада продовжує евакуювати людей з Маріуполя та інших міст, які опинилися під обстрілами російських окупантів. Протягом 6-го квітня вдалося евакуювати майже 5 тисяч людей.

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