На 7 квітня погодили 10 гуманітарних коридорів, – Верещук
На четвер, 7 квітня, Україна погодила з російськими окупантами 10 гуманітарних коридорів. Українська сторона очікує від ворога дотримання щодо припинення вогню.
Про напрямки гуманітарних коридорів 7 квітня розповіла міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук.
Важливо Кожного дня намагаємося прорватися до Маріуполя, але окупанти блокують усі спроби, – Верещук
Перелік гуманітарних коридорів 7 квітня
- З Маріуполя до Запоріжжя на власному транспорті
- З Бердянська до Запоріжжя
На власному транспорті, а також будуть відправлені автобуси з міста Запоріжжя.
- З міста Токмак до Запоріжжя
На власному транспорті, а також відправлені автобуси для евакуації
- З міста Енергодар до Запоріжжя
На власному транспорті.
- З міста Мелітополь до Запоріжжя
На власному транспорті, а також відправлені автобуси для евакуації
- З міста Сєвєродонецьк до міста Бахмут
Місце зборів: проспект Хіміків, 28
- З міста Лисичанськ до міста Бахмут
Місце зборів: РТІ, 40 років Перемоги, вулиця Сосюри, 324
- З міста Попасна до міста Бахмут
Місце зборів: вулиця Первомайська, 42
- З міста Рубіжне до міста Бахмут
- З селища Гірське до міста Бахмут
Місце зборів: вулиця Гагарина, 13Актуально! Евакуація з міст Луганської області буде проводитись за умови дотримання режиму припинення вогню з боку окупаційних військ.
Українська влада продовжує евакуювати людей з Маріуполя та інших міст, які опинилися під обстрілами російських окупантів. Протягом 6-го квітня вдалося евакуювати майже 5 тисяч людей.
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