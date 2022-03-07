7 поліцейських на Луганщині зрадили Україну і перейшли на бік ворога

Офіс генпрокурора вже почав досудові розслідування щодо семи поліцейських, які перейшли на бік російських загарбників.

За даними слідства, 7 чинних працівників поліції Луганщини зрадили українській державі та перейшли на бік ворога.

Важливо На Півдні України ворог зосередив свої зусилля одразу на 5 напрямках

Крім того, один з фігурантів очолив незаконно створений ворожими силам на території Луганської області "відділ поліції" так званої "ЛНР".

Прокурори Луганської обласної прокуратури здійснюють процесуальне керівництво у кримінальних провадженнях за фактами дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, а також державної зради.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчими територіального управління ДБР, розташованого у Краматорську,

– повідомили в Офісі генпрокурора.

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