Перше місто в Донецькій області: 7 років тому українські війська звільнили Лиман

Українські військові 4 червня 2014 року звільнили від російської окупації Лиман. Це місто стало першим у Донецькій області, звідки бійці Збройних сил України витіснили бойовиків.
У бригаді наголошують, що це вдалося зробити завдяки професійним, згуртованим діям 25-ї окремої повітряно-десантної, 79-ї та 95-ї аеромобільним бригадам, а також підрозділам спеціального призначення Національної гвардії.
Читайте також Як звільнення від російських окупантів змінило Маріуполь: фото, відео
Річниця звільнення Красного Лимана
Саме в цей день, 4 червня 2014 року, було звільнено від російської окупації місто Лиман Донецької області,
– зазначили в 53-ій ОМБр.
У результаті місто стало першим на Донеччині, звідки українське військо витіснило бойовиків.
У бригаді подякували всім воїнам, які тоді так мужньо тримали оборону на Сході й крок за кроком звільняли українські міста та села, а також тим, хто захищає українські землі тепер.
Окупація Росією частини Донбасу: як це було
- У середині квітня 2014 року розвідувально-диверсійні підрозділи збройних сил Росії вдерлися на Схід України.
- Починаючи з 12 квітня, бойовики окупували низку населених пунктів Донбасу. Того і наступного дня озброєні бійці синхронно атакували держустанови й органи місцевої влади відразу в декількох містах: Донецьку, Слов'янську, Горлівці, Дружківці, Краматорську, Костянтинівці, Лимані (тоді – Красний Лиман), Бахмуті (тоді – Артемівськ), Покровську (тоді – Красноармійськ).
- Тоді на півночі Донеччини розпочались активні бойові дії.