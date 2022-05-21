70% будинків і інфраструктури зруйновано: який вигляд сьогодні має Північна Салтівка в Харкові
Джерело:Міністерство оборони України
Окупанти щодня цинічно обстрілюють житлові райони Харкова. Сильно постраждала від російських загарбників – Північна Салтівка
Відомо, що це житловий масив, розташований на північному сході міста Харкова. Він був розвинений та мав сучасну інфраструктуру. Крім того, славився великою кількістю торгівельних, розважальних і освітніх закладів.
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Через обстріли російських окупантів у Північній Салтівці 70% житлових будівель та інфраструктури зруйновано. Перші випадки в районі трапилися – 25 лютого.
Підрозділи ЗСУ змогли відтіснити російські війська далі від міста й ближче до кордонів. Тепер мешканці житлового масиву починають повертатися до того, що раніше було їхнім житлом.
Дивіться світлини: як виглядає Північна Салтівка після російських обстрілів
Яка ситуація на Харківщині станом на 21 травня
Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що минулої доби російські війська обстріляли Олексіївку та Салтівку з реактивних систем залпового вогню. Через потрапляння боєприпасу в Харкові горіли павільйони одного з ринків міста.
Ситуація в області. Окупанти влучили у – Дергачах, Малій Данилівці, Чугуївському районі, Циркунах. Рятувальники виїжджали на гасіння пожеж в приватних будинках.
Крім того, ракетний удар потрапив по центру міста Лозова в Харківській області та фактично знищив Будинок культури. "Через влучання ракети в Будинку культури сталася пожежа. Завдяки відважним діям наших вогнеборців займання ліквідували. Від вибуху постраждали також багатоповерхівки поруч", – повідомив Олег Синєгубов.
Відомо, що за добу через російські обстріли було поранено 20 людей:
- Харків – 2.
- Лозова – 8.
- Смт. Шевченкове – 6.
- С. Донець, Балаклійської громади – 1.
- Руські Тишки – 1.
- Дергачі – 2. На жаль, загинула 66-річна жінка у Дергачах.
"На Харківщині ворог намагається утримати зайняті рубежі. Найгарячіше на Ізюмському напрямку. Але наші бійці ЗСУ тримають позиції та не дають ворогу просуватися вперед", – підсумував Олег Синєгубов.
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