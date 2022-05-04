Окупанти масово шиють форми ЗСУ, спротив у Бердянську: основне за 70 день війни

Вже 70 днів українські воїни дають відсіч російським агресорам. Вони борються за кожний метр української війни, ліквідовуючи все більше окупантів та ворожої техніки.

В одному матеріалі 24 канал зібрав для вас головні події дня. Про кроки ворога та успіхи української армії читайте нижче.

Варто прочитати "Не могла ані спати, ані їсти": як війна мобілізувала "Жіночий ветеранський рух"

05:16 Через ракетний удар на Закарпатті 57 будинків залишилися без газу. Все тому, що окупанти пошкодили газопровід у Воловці. Місцевих мешканців попросили перекрити крани перед газоспоживальним обладнанням. Відновлювальні роботи розпочнуть вже зранку.

03:28 У тимчасово окупованому Бердянську люди почули постріли зі сторони порту. Місцева влада заявила, що це свідчить про те, в місті відбувається активний спротив окупації. Адже після вистрілів російські військові проводили обшуки на прилеглій території.

02:54 Президент США Джо Байден виступив зі зверненням щодо України на заводі компанії Lockheed Martin в Алабамі, яка виробляє системи озброєнь, зокрема протитанкові ракети Javelin. Головне з промови політика:

Світ або підтримує український народ, або дивиться на звірства російської армії. Це стосується постачання зброї Києву – це необхідно;

кожен американець долучається до того, що уряд США відправляє зброю та гроші в Україну, яка бореться з Росією;

США мають провідну роль у тому, щоб мобілізувати союзників для міжнародної допомоги Києву;

працівники заводу з виготовлення Javelin роблять можливим самозахист українського народу без ризику світової війни, а також без відправлення в Україну армії США;

ЗСУ багато в чому виставляють російських військових дурнями.

01:54 Окупанти почали масово шити форму ЗСУ на Запоріжжі. Ймовірно, ворог готує чергові провокації, щоб дискредитувати наших бійців.

01:53 На Півдні Збройні Сили України забезпечили контроль на території 4 населених пунктів біля адмінмежі Миколаївської та Херсонської областей. Також вони ліквідували 47 ворожих військових та 15 одиниць техніки, серед якої безпілотники, ПЗРК, автомобілі, радіолокаційна станція та дизель-генератор.

01:21 Сьогодні відбудеться евакуація цивільного населення з Маріуполя. Люди зможуть виїхати з 4 точок збору у самому місці та на його околицях. Графік евакуації:

Маріуполь. Точка збору – біля торгового центру "Порт Сіті" о 08:00;

Луначарське кільце, що біля Бердянська о 10:00;

Токмак – о 15:00.

Василівка – о 16:00

00:06 Повітряні сили України повідомили, що Росія випустила по Україні ввечері 3 травня щонайменше 18 ракет. Бомбардувальники Ту-95 або ж Ту-160 завдавали ракетних ударів із Каспійського регіону. Ворожа зброя пошкодила інфраструктуру:

Львівської,

Дніпропетровської,

Кіровоградської,

Київської,

Вінницької,

Закарпатської областей.

Наші військові ліквідували щонайменше 8 випущених ракет.