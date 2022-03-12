70% опитаних мешканців Євросоюзу підтримують вступ України в ЄС
12 березня 2022 , 20:53Читать новость на русском
Джерело:IFOP
Французький інститут громадської думки (IFOP) провів велике опитування щодо Російсько-Української війни. Респондентами стали жителі Німеччини, Франції, Італії та Польщі.
Загалом дослідники опитали близько 55% усього населення Європейського Союзу. Опитування проводилось у період з 3 по 7 березня серед людей у віці від 18 років.
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Виявилось, що 70% опитаних підтримують вступ України в ЄС.
Де українці отримали найбільшу підтримку:
- Найбільша підтримка у Польщі – 92%.
- Далі йде Італія (71%),
- Третя – Німеччина (68%).
- Тим часом у Франції членство України підтримують 62% громадян.
Дослідники зауважили, що читання результатів показує нюанси історичного, географічного, соціологічного та політичного порядку – як між чотирма країнами, так і всередині кожної з них.
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