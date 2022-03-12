70% опитаних мешканців Євросоюзу підтримують вступ України в ЄС

Французький інститут громадської думки (IFOP) провів велике опитування щодо Російсько-Української війни. Респондентами стали жителі Німеччини, Франції, Італії та Польщі.

Загалом дослідники опитали близько 55% усього населення Європейського Союзу. Опитування проводилось у період з 3 по 7 березня серед людей у віці від 18 років.

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Виявилось, що 70% опитаних підтримують вступ України в ЄС.

Де українці отримали найбільшу підтримку:

Найбільша підтримка у Польщі – 92%.

Далі йде Італія (71%),

Третя – Німеччина (68%).

Тим часом у Франції членство України підтримують 62% громадян.

Дослідники зауважили, що читання результатів показує нюанси історичного, географічного, соціологічного та політичного порядку – як між чотирма країнами, так і всередині кожної з них.

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