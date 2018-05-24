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АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД ОЛЕГ СЕНЦОВ КРИМСЬКИЙ МІСТ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

70-80% суддів подумає, чи варто брати хабар, – експерт про Антикорупційний суд

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Верховна Рада планує ухвалити закон про Антикорупційний суд
Верховна Рада планує ухвалити закон про Антикорупційний суд / Суспільний кореспондент

Антикорупційний суд надзвичайно важливий для того, щоб судити саме суддів інших інстанцій, аж до Верховного суду. Це зламає систему кругової поруки серед суддів.

Таку думку сайту "24" висловив виконавчий директор Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Олександр Леонов.

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За його словами, важливо почистити середню ланку суддівського корпусу і зруйнувати корупційну системність. Крім того, сьогодні корупціонери-високопосадовці, які потрапляють під слідство і суд, починають це оскаржувати по всіх інстанціях. Антикорупційний суд викликає такий опір, тому що у всіх народних депутатів є прикормлені судді. А нова інстанція буде відчеплена від інших гілок влади.

Якщо з’явиться лісник – НАБУ, яке хапатиме за руку чиновників-хабарників, і Антикорупційний суд, то рівень корупції суттєво знизиться. Охочих бути пійманим, а потім осудженим ще й з конфіскацією майна, стане менше. Зросте ціна питання,
– переконаний Леонов.

Політолог наголошує: сьогодні в Україні величезний так званий корупційний податок. Якщо ж запрацює Антикорупційний суд і розпочне винесення серйозних вироків щодо високопосадовців, то це позначиться і на Держбюджеті. Тому що гроші, якщо не йдуть комусь до кишені, то йдуть до економіки. Тоді з’явиться можливість збільшувати пенсії і зарплати в бюджетній сфері. Для бізнесу стане менше відкатів, його легальні доходи збільшаться.

Головне, наголошує експерт, що судді нижчих інстанцій будуть змушені судити чесно. Для них зростуть ризики. В судах стане менше охочих вимагати від пересічного українця за правильне рішення хабарі в розмірі 3-5 тисяч доларів.

Чим більше перекриваються корупційні схеми і потоки, тим більше грошей буде в легальній економіці. Антикорупційний суд надзвичайно важливий для того, щоб судити саме суддів інших інстанцій, аж до Верховного суду. Це зламає систему кругової поруки серед суддів. 70-80% людей подумає, чи варто брати хабар,
– наголошує Олександр Леонов.

Експерт також зазначив: якщо закон ухвалять, то такий суд може бути створеним не раніше кінця 2018 року. Реальну його ефективність можна буде відчути років через п’ять. Головне, щоб справи, які суду передаватимуть слідчі органи, в першу чергу, НАБУ, були фахово підготовлені і не розвалилися в суді.

Нагадаємо, 1 березня Верховна Рада прийняла в першому читанні законопроект Петра Порошенка про Антикорупційний суд. Верховна Рада розпочне розгляд закону в другому читанні 23 травня і планує завершити в четвер, 24 травня.

Більш детально про Антикорупційний суд в матеріалі: Антикорупційний суд: чому він потрібен і що зміниться в Україні

Теги: Новини України Новини політики Верховна Рада Антикорупційний суд Корупція
Джерело: 24 Канал
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