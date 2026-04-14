Окупантам "труба": українські військові знищили росіян, які лізли в газову трубу на Сумщині
- Українські військові знищили групу з 29 російських військових, які намагалися проникнути в тил через газову трубу на Сумщині.
- Завдяки злагодженій роботі розвідки, операторів дронів та артилерії ворожі сили були виявлені та ліквідовані ще на підході до українських позицій.
Бійці 71 окремої аеромобільної бригади ДШВ ЗС України у Сумській області ліквідували групу російських військових, які намагалися проникнути в тил через газову трубу. Усі ворожі сили були знищені ще на підході до позицій.
Про це повідомили 71 окремій аеромобільній бригаді ДШВ ЗС України у соцмережах.
Що відомо про знищення росіян на Сумщині?
Бійці 71 окремої аеромобільної бригади ДШВ ЗС України знищили групу російських військових, які намагалися проникнути в тил українських позицій у Сумській області.
За даними військових, 29 окупантів спробували обійти оборону, використовуючи газову трубу та складні погодні умови. Це вже не перша така спроба на цьому напрямку. Раніше російські сили використовували той самий маршрут, попри значні втрати.
Завдяки злагодженій роботі розвідки, операторів дронів та артилерії рух ворога вчасно помітили. Усі виявлені цілі були знищені ще до того, як змогли досягти мети.
Українські військові іронічно зазначили, що такими діями противник фактично сам себе "демілітаризує".
Зверніть увагу! У 14-му Армійському корпусі повідомили, що у районі Миропільського на Сумщині українські підрозділи відійшли на підготовлені позиції через інтенсивні бої та перевагу противника. Попри це, ЗСУ продовжують оборону, завдаючи противнику вогневих ударів.
Яка українські війська тримають оборону Сумщини?
У нещодавніх звітах ISW йдеться, що російська армія продовжує наступати майже на всіх ключових напрямках фронту, зокрема й на півночі Сумської області, Попри масштабні наступальні дії – росіяни не змогли просунутись вперед.
Аналітики 24 Каналу зазначають, що росіяни не зупиняють спроб прориву кордону та на жаль, зафіксовані російські успіхи поблизу Миропільського. У сірій зоні опинилося ще одне прикордонне село Степок. Також ворог просунувся біля Новодмитрівки. У випадку закріплення в районі села Степок, ворог утворить суцільний плацдарм від Грабовського до Миропільського.