Окупантам "труба": українські військові знищили росіян, які лізли в газову трубу на Сумщині

Бійці 71 окремої аеромобільної бригади ДШВ ЗС України у Сумській області ліквідували групу російських військових, які намагалися проникнути в тил через газову трубу. Усі ворожі сили були знищені ще на підході до позицій.

Про це повідомили 71 окремій аеромобільній бригаді ДШВ ЗС України у соцмережах.

Що відомо про знищення росіян на Сумщині?

За даними військових, 29 окупантів спробували обійти оборону, використовуючи газову трубу та складні погодні умови. Це вже не перша така спроба на цьому напрямку. Раніше російські сили використовували той самий маршрут, попри значні втрати.

Завдяки злагодженій роботі розвідки, операторів дронів та артилерії рух ворога вчасно помітили. Усі виявлені цілі були знищені ще до того, як змогли досягти мети.

Українці бійці знищили російських окупантів, які намагалися прорватися на Сумщині: дивіться відео

Українські військові іронічно зазначили, що такими діями противник фактично сам себе "демілітаризує".

Зверніть увагу! У 14-му Армійському корпусі повідомили, що у районі Миропільського на Сумщині українські підрозділи відійшли на підготовлені позиції через інтенсивні бої та перевагу противника. Попри це, ЗСУ продовжують оборону, завдаючи противнику вогневих ударів.

Яка українські війська тримають оборону Сумщини?