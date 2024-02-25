Росія атакувала Київщину та Хмельниччину "Шахедами": хронологія 732 дня війни
В Україні розпочалась 732 доба повномасштабного вторгнення Росії. Окупаційні війська не полишили спроб захопити українську територію та продовжують тероризувати українців дроновими атаками. Уночі ворог вкотре запустив ударні дрони типу "Шахед".
Про головні події дня станом на 25 лютого, ситуацію на фротні, дипломатичні перемоги, наслідки атаки, – читайте у матеріалі 24 Каналу.
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Начальник Хмельницької ОВА Сергій Тюрін повідомив, що окупанти знову завдали удару по Хмельниччині. У Хмельницькому районі було чутно вибухи. Прохання до усіх зберігати інформаційну тишу, допоки працюють усі відповідні служби. Деталі згодом, Під час повітряної тривоги на Хмельниччині лунали звуки вибухів. Про вибухи у Хмельницькій області місцеві жителі повідомили о 5:08. Через 15 хвилин в регіоні пролунали повторні вибухи. Втретє було гучно приблизно о 5:38. Наразі офіційного підтвердження про збиті ворожі цілі чи можливі влучання від ОВА немає. Сигнал про відбій у Хмельницькій області прозвучав о 5:47. У ніч на 25 лютого окупанти атакували Україну "Шахедами". У Київській області орієнтовно о 5:30 повідомили про звуки вибухів. Згодом в ОВА повідомили, що в області працює ППО. У ГУР МО підтвердили, що унаслідок збиття російського літака А-50 знищено 10 окупантів – увесь екіпаж.
Ворог атакував Хмельниччину
– мовиться у повідомленні.
Вибухи на Хмельниччині
На Київщині працює ППО
У збитому А-50 загинуло 10 окупантів
Начальник Хмельницької ОВА Сергій Тюрін повідомив, що окупанти знову завдали удару по Хмельниччині.
У Хмельницькому районі було чутно вибухи. Прохання до усіх зберігати інформаційну тишу, допоки працюють усі відповідні служби. Деталі згодом,
Під час повітряної тривоги на Хмельниччині лунали звуки вибухів.
Про вибухи у Хмельницькій області місцеві жителі повідомили о 5:08. Через 15 хвилин в регіоні пролунали повторні вибухи. Втретє було гучно приблизно о 5:38. Наразі офіційного підтвердження про збиті ворожі цілі чи можливі влучання від ОВА немає. Сигнал про відбій у Хмельницькій області прозвучав о 5:47.
У ніч на 25 лютого окупанти атакували Україну "Шахедами". У Київській області орієнтовно о 5:30 повідомили про звуки вибухів. Згодом в ОВА повідомили, що в області працює ППО.
У ГУР МО підтвердили, що унаслідок збиття російського літака А-50 знищено 10 окупантів – увесь екіпаж.