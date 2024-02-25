Росія атакувала Київщину та Хмельниччину "Шахедами": хронологія 732 дня війни

В Україні розпочалась 732 доба повномасштабного вторгнення Росії. Окупаційні війська не полишили спроб захопити українську територію та продовжують тероризувати українців дроновими атаками. Уночі ворог вкотре запустив ударні дрони типу "Шахед".

Про головні події дня станом на 25 лютого, ситуацію на фротні, дипломатичні перемоги, наслідки атаки, – читайте у матеріалі 24 Каналу.

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