Обстріл Сумщини та наслідки ракетного удару по Одесі: основне за 76 день війни

Вже 76 днів поспіль українські захисники та захисниці дають відсіч російським агресорам. Кожен день наближає нас до перемоги.

Наша боротьба триває на всіх фронтах. Більше про ключові події вівторка, 10 травня, читайте у матеріалі 24 каналу.

До речі У Міноборони розповіли про основні битви на Сході та Півдні

05:54 Глава Донецької ОВА Павло Кириленко зазначив, що на "Азовсталі" залишаються ще близько 100 цивільних громадян. Загалом в Маріуполі є близько 100 тисяч людей.

05:13 США можуть збільшити допомогу Україні за ленд-лізом майже до 39,8 мільярда доларів. ЗМІ пишуть, що демократи збираються голосувати за таке рішення. Якщо додаткові гроші виділять, то по 3,4 мільярда доларів скерують на військову допомогу та гуманітарні питання.

04:49 Японія ввела санкції проти 141 росіянина. Зокрема, проти 8 російських олігархів та чиновників, що входять до близького оточення Путіна, а також – проти 133 маріонеткових "політиків" на Донбасі.

04:42 За інформацією ЗМІ, російські війська та офіцери відмовляються виконувати накази щодо наступу на Донбас. Окупанти мають проблеми не лише з логістикою, а й з моральним духом.

03:31 У Держдепі США вважають, що Росія хоче провести фіктивні "референдуми", аби анексувати Донецьку та Луганську області. Так, окупанти можуть повторити сценарій 2014 року.

02:19 Ввечері 9 травня обстріляли Сумську область. Атаки зазнали Новослобідська та Ворожбянська громади. Втрат немає, а інформацію про руйнування інфраструктури ще з'ясовують.

01:54 Стало відомо, що окупанти 9 травня випустили по Одесі 7 ракет. Влучили в торговий центр та склад готової продукції. Одна людина загинула, 5 – зазнали поранень, їх відвезли до лікарні.

Вночі пожежники займались ліквідуванням пожежі.