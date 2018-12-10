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      7 ознак того, що ви занадто переживаєте за власне здоров’я

      1069 Читать новость на русском
      7 ознак того, що ви зіпохондрик
      7 ознак того, що ви зіпохондрик / askdoctork.com

      Стан підвищеної стурбованості своїм здоров’ям називають іпохондрія. Цей стан оборотний, тобто бути іпохондриком все життя не обов’язково. Та іпохондрики, на відміну від симулянтів, страждають по-справжньому.

      Ось 7 симптомів іпохондрика, пише Cosmo.

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      1. У людини завжди щось болить

      То болить, то свербить, паморочиться у голові, коле, ниє. Вчені припускають, що іпохондрики можуть відчувати те, чого звична людина не помічає. Та доказів цьому наразі немає.

      У людини завжди щось болить
      У людини завжди щось болить

      2. Іпохондрики шукають свій діагноз у Google

      Цей стан, коли людина шукає симптоми у пошуковику, називається кіберхонрія. Іпохондрики вважають, що самолікування врятує їх. А от лікарі тільки принесуть шкоди організму, їм не вигідно вилікувати пацієнта.

      3. Вони вважають, що у них симптоми смертельної недуги

      Навіть якщо людина випила багато алкоголю і на ранок болить голова, то вона вважає, що у неї пухлина в мозку, здуття живота не через суші по акції, а через рак прямої кишки, не виключено, що це рак яєчників. А от набір симптомів, які знайомі будь-якому жителю мегаполісу, втома, підвищена стомлюваність, втрата або, навпаки, посилення апетиту, дратівливість, безсоння і апатія для іпохондрика це рак.

      4. Іпохондрики часто відвідають лікарів

      Якщо лікарі не виявляють жодного захворювання, то іпохондрики впадуть у паніку. Це означає, що всі медики некомпетентні. Вони записуються до відомих лікарів, чекають в довжелезних чергах, люблять поговорити про власне здоров’я.

      Іпохондрики часто відвідають лікарів
      Іпохондрики часто відвідають лікарів

      5. Людина знає, які їй обстеження потрібні

      Після встановлення діагнозу, іпохондрики призначають собі обстеження. Мова йде не про аналіз крові, а про МРТ (магнітно-резонансна томографія), оскільки смертельні недуги так не діагностуються.

      6. Якщо з тілом нічого не відбувається, людина до нього прислухається

      Самодіагностика просто не припиняється. Іпохондрики прислухаються до кожного звуку, яке видає тіло. І якщо старанно шукати симптоми, то вони неодмінно виникнуть.

      7. У людини є симптоми іпохондрії

      Все вищеперераховане – це ознаки іпохондрії. Такій людині завжди страшно за власне здоров’я, їй страшно від уявного нездоров’я.
      Від іпохондрії дуже легко позбутися в кабінеті психотерапевта.

      Від іпохондрії дуже легко позбутися в кабінеті психотерапевта
      Від іпохондрії дуже легко позбутися в кабінеті психотерапевта

      Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

      Теги: Лікування Здоров'я Психологія
      Джерело: 24 Канал
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