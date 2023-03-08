Це не свято, а день боротьби за права жінок, – як українки розставляють акценти 8 березня

Українські жінки 8 березня розповіли, на чому варто наголошувати в Міжнародний жіночий день. Жінки пояснили, чому цей день не про квіти та картинки-привітання, а про рівність, боротьбу за права жінок та багато інших важливих питань.

Це і про рівну оплату праці, про знищення ґендерних стереотипів у суспільстві. А ще про те, щоб припинити об'єктивізацію жіночого тіла, нормально ставитись до жінок з дітьми, яких беруть на роботу.

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Чому це день боротьби за права жінок

8 березня виникло ще 1910 року в Копенгагені, столиці Данії. У 1977 році 8 березня, завдяки ООН, набуло міжнародного значення як Міжнародний день боротьби за права жінок і міжнародний мир.

Аліна Сарнацька до 24 лютого 2022 року працювала менеджеркою з розвитку громадської організації. Вже 5 березня 2022 року вона почала служити в армії. Наразі вона – старший бойовий медик підрозділу в піхоті.

8 березня не свято, а день боротьби за права жінок. Завдяки жінкам минулого, ми зараз маємо паспорт, освіту, право голосувати на виборах і служити в армії,

– зауважила дівчина.

Пригадала також, що 2022 року в цей для неї було свято, адже "командир відпустив додому на чотири години".

Одна з користувачок мережі написала, які найкращі подарунки можна зробити жінці на 8 березня. Мовиться про:

рівну оплату праці;

припинення об'єктивізації жінок і жіночого тіла на кожному кроці;

припинення репродуктивного тиску;

знищення ґендерних стереотипів у суспільстві;

нормальне ставлення до жінок та материнства при прийнятті на роботу.



Правильна листівка до 8 березня / Фото cherry

В Збройних Силах України пригадали, що 8 березня – це День захисту прав жінок.

Сьогодні в лавах ЗСУ служать понад 50 тисяч жінок. Бойові медики, зв'язківці, артилеристки, розвідниці, службовці сфер логістики та десятки інших посад та спеціальностей. Усі вони щоденною клопіткою працею сприяють наближенню Перемоги,

– заявили у війську.

Усім, хто забув, там пригадали, що в Україні немає слабкої статі.



У ЗСУ відзначили, що 8 березня – це День захисту прав жінок

Варто зауважити, що раніше жінки не могли служити на деяких професіях у Збройних Силах України, та тепер вони можуть бути танкістами, артилеристами, чи навіть займатись глибоководним військовим дайвінгом.

Була дискусія про професії, які шкідливі для здоров'я напряму. Наші жінки відстояли своє право на вибір навіть таких професій,

– раніше відзначала "Громадському" заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

Справді багато українських жінок стали на захист України, хоч раніше їхнє життя не було пов'язане зі службою у війську. Тепер вони воюють в найважчих точках України та беруть участь в деокупації українських міст та сіл.

Українська співачка Стасік після деокупації Херсона 12 листопада 2022 року / Фото зі сторінки співачки в інстаграмі

"Неймовірні та незламні жінки, вітаю усіх нас зі святом нашої сили та з днем всесвітнього крику про наші права. Не забуваймо, що ми можемо кричати про себе сьогодні та завжди. З 8 березня, любі", – відзначила користувачка katelutsa.

Як радянський союз змінив 8 березня

Саме радянський союз перетворив день боротьби за права жінок на свято весни, краси, ніжності, материнства, берегинства і так далі,

– відзначила Валерія Панкова.

Чому суть 8 березня не у квітах, весні та красі

Варто також зауважити, що початок 8 березня заклали німецькі соціал-демократки Клара Цеткін і Роза Люксембург. Остання – німецька революціонерка, ліва соціалістка, яка була добре знайома з Леніном та який зважав на її думку.

Щодо України вона також мала проросійську позицію, яка фактично нічим не відрізняється від думки Путіна. Ось, що вона писала:

"Український націоналізм в Росії – це щось абсолютно відмінне від, скажімо, чеського, польського або фінського націоналізму.

Це тільки каприз, божевілля кількох десятків дрібних буржуазних інтелігентів, що не має жодного коріння в економічних, політичних або психологічних відносинах країни.

Він не має жодних історичних традицій, оскільки українці ніколи не були нацією, не мали ні свого уряду, жодної або національної культури, за винятком реакційних, романтичних поезій Шевченка.

Це те ж саме, якби одного прекрасного дня жителі Баварії забажали б створити нову нижньонімецьку націю й уряд".

Тобто Роза Люксембург заперечувала навіть право на існування українського народу. Попри все, Україна є, була та буде, а радянський союз ще 40 президент США Рональд Рейган під час виступу перед Національною асоціацією євангелістів США у Флориді 8 березня 1983 року назвав "Імперією зла". І спадкоємицею цього зла стала Росія, а Україна з 2014 року доводить, що буде протистояти ворогу. На жаль, часто ціною найкращих українських доньок та синів.

Та, попри все, українські жінки борються за свободу та незалежність держави пліч-о-пліч з чоловіками, вони показують, що здатні захистити свою родину, домівку, культуру та народ.

Вони "святкували" 8 березня 2014 року в Криму, тримаючи в руках плакати та закликаючи Росію вийти з українського Криму.

Наші жінки 8 березня 2022 року виїжджали з міст, які цинічно бомбила Росія. Ці жінки рятували дітей, вивозили тварин, вони волонтерили та брали до рук зброю. Вони показали, що не віддадуть окупантам нашої української землі.

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"8 березня – день нашої боротьби, день пам'яті про здобуті права та можливості минулими поколіннями, день гордості й сили, день неймовірних жінок", – відзначила користувачка itakotsei.