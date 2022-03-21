З 8 погоджених гумкоридорів спрацювало 7, – Верещук

Міністерка з питань реінтеграції окупованих територій Ірину Верещук розповіла про роботу гуманітарних коридорів 21-го березня. Вона заявила, що спрацювали 7 гумкоридорів.

Евакуювалися понад 8 тисяч людей

Про це Ірина Верещук заявила ввечері під час брифінгу. За її словами, 21-го березня спрацювали 7 гумкоридорів з восьми, які були погоджені.

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Міністерка заявила, що протягом дня врятувалися й були евакуйовані 8057 людей.

Вона повідомила, що з Маріуполя до Запоріжжя виїхало 3007 людей. На Київщині із села Велика Димерка до Броварів вдалося вивезти понад 4370 людей.

Також до евакуаційних автобусів приєдналося багато приватних авто.

По маршруту з Бучі до Ворзеля було евакуйовано 380 людей,

– сказала Верещук.

Міністерка повідомила, що евакуація із села Козаровичі до міста Вишгород була зірвана через обстріл окупантами.

На Луганщині із Лисичанська, Сєвєродонецька та Гірського виїхало понад 300 людей до міста Бахмут.

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