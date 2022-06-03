8-річний хлопчик і автор "Маріупольського щоденника" зумів вирватись у Запоріжжя

Щоденник 8-річного жителя Маріуполя змусив плакати всю країну. На щастя, його автору – хлопчику Єгору таки вдалось вирватись з міста, яке "вбили окупанти".

Те, що Єгор з мамою, бабусею та сестрою покинули потрощене росіянами рідне місто, підтвердив родич сім'ї Євген Сосновський. Саме фотограф з Маріуполя й оприлюднив сторінки щоденника хлопчика, на яких був весь біль війни.

До теми У мене померли собаки, бабуся Галя та улюблене місто, – щоденник хлопчика з Маріуполя

Зараз сім'я Єгора перебуває в Запоріжжі

Для того, аби вибратись з Маріуполя, сім'ї знадобилось 100 днів. Зараз рідні та і сам Єгор – у безпеці, в Запоріжжі.

Двоє поранених дітей, їхня поранена мати та бабуся вже в безпеці і зараз перебувають у Запоріжжі! І я впевнений, що тепер у них все буде добре.

Дякую всім, хто допоміг зробити це, навіть незважаючи на великий ризик!

– написав Сосновський.

Чоловік зазначив, що з нетерпінням очікує на зустріч як з самим Єгором, так і його сестричкою Веронікою, бабусею Тетяною та мамою Оленою.

Сім'ї вдалось виїхати з Маріуполя / Фото Євгена Сосновського

Хлопчик описав те, що відбувається у Маріуполі

У своєму щоденнику, уривки з якого оприлюднив Євген Сосновський, хлопчик по-дитячому, проте глибоко та емоційно описав те, що відбувається в Маріуполі. Дитина розповіла про бомбардування, поранення матері та сестри, а також свої. Єгор написав, що у нього "померли 2 собаки, бабуся Галя та улюблене місто".



Все це юний маріуполець проілюстрував моторошними малюнками. На них – люди, які лежать на вулицях, а також зруйновані будинки.

Згодом Євген Сосновський повідомив, що станом на 16 травня хлопчик з сім'єю досі залишається в місті.

Це – сторінки з "Маріупольського щоденника" / Фото Євгена Сосновського:

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Маріуполь – в російській окупації: що відбувається в місті

У дворах багатоповерхівок у Маріуполі росіяни вже влаштовують сміттєзвалища. Через це вже найближчим часом в місті може спалахнути епідемія.

Також в окупованому населеному пункті загарбники організували ще одну "фільтраційну" тюрму. Саме тут окупанти утримують колишніх правоохоронців, проукраїнських активістів та журналістів.

Спроба росіян відновити водопостачання у місті завершилась фіаско. Вода в прямому значенні ллється вулицями. Це теж загрожує епідемією.

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